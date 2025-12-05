- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 348
利益トレード:
1 006 (74.62%)
損失トレード:
342 (25.37%)
ベストトレード:
871.95 USD
最悪のトレード:
-377.75 USD
総利益:
47 363.40 USD (947 970 pips)
総損失:
-11 849.04 USD (237 257 pips)
最大連続の勝ち:
29 (11 158.50 USD)
最大連続利益:
11 158.50 USD (29)
シャープレシオ:
0.29
取引アクティビティ:
21.27%
最大入金額:
0.51%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
15.89
長いトレード:
1 348 (100.00%)
短いトレード:
0 (0.00%)
プロフィットファクター:
4.00
期待されたペイオフ:
26.35 USD
平均利益:
47.08 USD
平均損失:
-34.65 USD
最大連続の負け:
11 (-2 235.50 USD)
最大連続損失:
-2 235.50 USD (11)
月間成長:
1.03%
年間予想:
12.50%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
2 235.50 USD (5.10%)
比較ドローダウン:
残高による:
5.74% (2 235.50 USD)
エクイティによる:
0.16% (264.20 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1348
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|36K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|711K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +871.95 USD
最悪のトレード: -378 USD
最大連続の勝ち: 29
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +11 158.50 USD
最大連続損失: -2 235.50 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"SalmaMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
レビューなし
