Muhammad Hanapi

EA Matrix Pro

Muhammad Hanapi
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
150 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 101%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 348
Gewinntrades:
1 006 (74.62%)
Verlusttrades:
342 (25.37%)
Bester Trade:
871.95 USD
Schlechtester Trade:
-377.75 USD
Bruttoprofit:
47 363.40 USD (947 970 pips)
Bruttoverlust:
-11 849.04 USD (237 257 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
29 (11 158.50 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
11 158.50 USD (29)
Sharpe Ratio:
0.29
Trading-Aktivität:
21.27%
Max deposit load:
0.51%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
21
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
15.89
Long-Positionen:
1 348 (100.00%)
Short-Positionen:
0 (0.00%)
Profit-Faktor:
4.00
Mathematische Gewinnerwartung:
26.35 USD
Durchschnittlicher Profit:
47.08 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-34.65 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-2 235.50 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 235.50 USD (11)
Wachstum pro Monat :
1.03%
Jahresprognose:
12.50%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
2 235.50 USD (5.10%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
5.74% (2 235.50 USD)
Kapital:
0.16% (264.20 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 1348
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 36K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 711K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +871.95 USD
Schlechtester Trade: -378 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 29
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +11 158.50 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 235.50 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "SalmaMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
ICMarketsSC-Live25
6.00 × 36
noch 10 ...
Keine Bewertungen
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.