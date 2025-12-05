SeñalesSecciones
Muhammad Hanapi

EA Matrix Pro

Muhammad Hanapi
0 comentarios
Fiabilidad
150 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2023 101%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 348
Transacciones Rentables:
1 006 (74.62%)
Transacciones Irrentables:
342 (25.37%)
Mejor transacción:
871.95 USD
Peor transacción:
-377.75 USD
Beneficio Bruto:
47 363.40 USD (947 970 pips)
Pérdidas Brutas:
-11 849.04 USD (237 257 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
29 (11 158.50 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
11 158.50 USD (29)
Ratio de Sharpe:
0.29
Actividad comercial:
21.27%
Carga máxima del depósito:
0.51%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
21
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
15.89
Transacciones Largas:
1 348 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
4.00
Beneficio Esperado:
26.35 USD
Beneficio medio:
47.08 USD
Pérdidas medias:
-34.65 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-2 235.50 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 235.50 USD (11)
Crecimiento al mes:
1.03%
Pronóstico anual:
12.50%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
2 235.50 USD (5.10%)
Reducción relativa:
De balance:
5.74% (2 235.50 USD)
De fondos:
0.16% (264.20 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 1348
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 36K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 711K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +871.95 USD
Peor transacción: -378 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 29
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +11 158.50 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 235.50 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "SalmaMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
ICMarketsSC-Live25
2.00 × 34
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
No hay comentarios
