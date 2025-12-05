- Прирост
Всего трейдов:
1 346
Прибыльных трейдов:
1 005 (74.66%)
Убыточных трейдов:
341 (25.33%)
Лучший трейд:
871.95 USD
Худший трейд:
-377.75 USD
Общая прибыль:
47 292.95 USD (946 561 pips)
Общий убыток:
-11 810.99 USD (236 497 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (11 158.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
11 158.50 USD (29)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
23.41%
Макс. загрузка депозита:
0.51%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
15.87
Длинных трейдов:
1 346 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
4.00
Мат. ожидание:
26.36 USD
Средняя прибыль:
47.06 USD
Средний убыток:
-34.64 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-2 235.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 235.50 USD (11)
Прирост в месяц:
1.04%
Годовой прогноз:
12.57%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2 235.50 USD (5.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.74% (2 235.50 USD)
По эквити:
0.16% (264.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1346
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|35K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|710K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Лучший трейд: +871.95 USD
Худший трейд: -378 USD
Макс. серия выигрышей: 29
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +11 158.50 USD
Макс. убыток в серии: -2 235.50 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
Exness-Real17
|0.13 × 8
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live33
|0.56 × 16
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
CapitalPointTrading-Live29
|1.81 × 59
|
ICMarketsSC-Live25
|2.00 × 34
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
