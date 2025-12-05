СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / EA Matrix Pro
Muhammad Hanapi

EA Matrix Pro

Muhammad Hanapi
0 отзывов
Надежность
150 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 101%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 346
Прибыльных трейдов:
1 005 (74.66%)
Убыточных трейдов:
341 (25.33%)
Лучший трейд:
871.95 USD
Худший трейд:
-377.75 USD
Общая прибыль:
47 292.95 USD (946 561 pips)
Общий убыток:
-11 810.99 USD (236 497 pips)
Макс. серия выигрышей:
29 (11 158.50 USD)
Макс. прибыль в серии:
11 158.50 USD (29)
Коэффициент Шарпа:
0.29
Торговая активность:
23.41%
Макс. загрузка депозита:
0.51%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
24
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
15.87
Длинных трейдов:
1 346 (100.00%)
Коротких трейдов:
0 (0.00%)
Профит фактор:
4.00
Мат. ожидание:
26.36 USD
Средняя прибыль:
47.06 USD
Средний убыток:
-34.64 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-2 235.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 235.50 USD (11)
Прирост в месяц:
1.04%
Годовой прогноз:
12.57%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2 235.50 USD (5.10%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
5.74% (2 235.50 USD)
По эквити:
0.16% (264.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 1346
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 35K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 710K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +871.95 USD
Худший трейд: -378 USD
Макс. серия выигрышей: 29
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +11 158.50 USD
Макс. убыток в серии: -2 235.50 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "SalmaMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
ICMarketsSC-Live25
2.00 × 34
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
еще 10...
Нет отзывов
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.