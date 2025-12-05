- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 273
Profit Trade:
950 (74.62%)
Loss Trade:
323 (25.37%)
Best Trade:
871.95 USD
Worst Trade:
-377.75 USD
Profitto lordo:
46 140.25 USD (923 535 pips)
Perdita lorda:
-11 497.44 USD (230 233 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (11 158.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11 158.50 USD (29)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
15.50
Long Trade:
1 273 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
4.01
Profitto previsto:
27.21 USD
Profitto medio:
48.57 USD
Perdita media:
-35.60 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-2 235.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 235.50 USD (11)
Crescita mensile:
0.75%
Previsione annuale:
9.15%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 235.50 USD (5.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.74% (2 235.50 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|1273
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|35K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|
10K 20K 30K 40K 50K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|693K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +871.95 USD
Worst Trade: -378 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +11 158.50 USD
Massima perdita consecutiva: -2 235.50 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarketsSC-Live04
|0.00 × 4
|
TickmillUK-Live03
|0.00 × 1
|
Exness-Real9
|0.00 × 35
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live11
|0.00 × 5
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 2
|
Tickmill-Live09
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live10
|0.00 × 7
|
Axi-US05-Live
|0.00 × 1
|
EBCFinancialGroupKY-Live02
|0.00 × 19
|
Exness-Real27
|0.00 × 3
|
ECMarkets-Live05
|0.41 × 27
|
Exness-Real
|0.47 × 129
|
ICMarketsSC-Live03
|0.67 × 3
|
CapitalPointTrading-Live29
|0.94 × 16
|
Exness-Real36
|1.09 × 260
|
CXMTradingLtd-Real
|1.69 × 13
|
Axi.SVG-US10-Live
|2.14 × 44
|
Tickmill-Live05
|2.40 × 727
|
Coinexx-Demo
|3.78 × 36
|
FBS-Real-6
|4.67 × 3
|
SalmaMarkets-Live
|5.20 × 5
|
ICMarketsSC-Live26
|6.25 × 4
|
FBS-Real-10
|7.17 × 12
|
Exness-Real18
|8.76 × 59
