SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / EA Matrix Pro
Muhammad Hanapi

EA Matrix Pro

Muhammad Hanapi
0 recensioni
147 settimane
0 / 0 USD
crescita dal 2023 100%
SalmaMarkets-Live
1:200
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 273
Profit Trade:
950 (74.62%)
Loss Trade:
323 (25.37%)
Best Trade:
871.95 USD
Worst Trade:
-377.75 USD
Profitto lordo:
46 140.25 USD (923 535 pips)
Perdita lorda:
-11 497.44 USD (230 233 pips)
Vincite massime consecutive:
29 (11 158.50 USD)
Massimo profitto consecutivo:
11 158.50 USD (29)
Indice di Sharpe:
0.29
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
12 ore fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
15.50
Long Trade:
1 273 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
4.01
Profitto previsto:
27.21 USD
Profitto medio:
48.57 USD
Perdita media:
-35.60 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-2 235.50 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 235.50 USD (11)
Crescita mensile:
0.75%
Previsione annuale:
9.15%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2 235.50 USD (5.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
5.74% (2 235.50 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1273
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 35K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 693K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +871.95 USD
Worst Trade: -378 USD
Vincite massime consecutive: 29
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +11 158.50 USD
Massima perdita consecutiva: -2 235.50 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "SalmaMarkets-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
CapitalPointTrading-Live29
0.94 × 16
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
ICMarketsSC-Live26
6.25 × 4
FBS-Real-10
7.17 × 12
Exness-Real18
8.76 × 59
4 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati