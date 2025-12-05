SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / EA Matrix Pro
Muhammad Hanapi

EA Matrix Pro

Muhammad Hanapi
0 comentários
Confiabilidade
150 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 101%
SalmaMarkets-Live
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 348
Negociações com lucro:
1 006 (74.62%)
Negociações com perda:
342 (25.37%)
Melhor negociação:
871.95 USD
Pior negociação:
-377.75 USD
Lucro bruto:
47 363.40 USD (947 970 pips)
Perda bruta:
-11 849.04 USD (237 257 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
29 (11 158.50 USD)
Máximo lucro consecutivo:
11 158.50 USD (29)
Índice de Sharpe:
0.29
Atividade de negociação:
21.27%
Depósito máximo carregado:
0.51%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
21
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
15.89
Negociações longas:
1 348 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
4.00
Valor esperado:
26.35 USD
Lucro médio:
47.08 USD
Perda média:
-34.65 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-2 235.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 235.50 USD (11)
Crescimento mensal:
1.03%
Previsão anual:
12.50%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
2 235.50 USD (5.10%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
5.74% (2 235.50 USD)
Pelo Capital Líquido:
0.16% (264.20 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 1348
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 36K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 711K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +871.95 USD
Pior negociação: -378 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 29
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +11 158.50 USD
Máxima perda consecutiva: -2 235.50 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "SalmaMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-Live04
0.00 × 4
TickmillUK-Live03
0.00 × 1
Exness-Real9
0.00 × 35
FusionMarkets-Live 2
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live11
0.00 × 5
TradingProInternational-Live
0.00 × 2
Tickmill-Live09
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live10
0.00 × 7
Axi-US05-Live
0.00 × 1
EBCFinancialGroupKY-Live02
0.00 × 19
Exness-Real27
0.00 × 3
Exness-Real17
0.13 × 8
ECMarkets-Live05
0.41 × 27
Exness-Real
0.47 × 129
ICMarketsSC-Live33
0.56 × 16
ICMarketsSC-Live03
0.67 × 3
Exness-Real36
1.09 × 260
CXMTradingLtd-Real
1.69 × 13
CapitalPointTrading-Live29
1.81 × 59
ICMarketsSC-Live25
2.00 × 34
Axi.SVG-US10-Live
2.14 × 44
Tickmill-Live05
2.40 × 727
Coinexx-Demo
3.78 × 36
FBS-Real-6
4.67 × 3
SalmaMarkets-Live
5.20 × 5
10 mais ...
Sem comentários
