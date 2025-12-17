- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
19
Kârla kapanan işlemler:
7 (36.84%)
Zararla kapanan işlemler:
12 (63.16%)
En iyi işlem:
18.39 USD
En kötü işlem:
-17.86 USD
Brüt kâr:
71.22 USD (124 955 pips)
Brüt zarar:
-113.33 USD (182 084 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
2 (15.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
18.39 USD (1)
Sharpe oranı:
-0.18
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
17 saat önce
Hafta başına işlemler:
6
Ort. tutma süresi:
10 saat
Düzelme faktörü:
-0.84
Alış işlemleri:
10 (52.63%)
Satış işlemleri:
9 (47.37%)
Kâr faktörü:
0.63
Beklenen getiri:
-2.22 USD
Ortalama kâr:
10.17 USD
Ortalama zarar:
-9.44 USD
Maksimum ardışık kayıp:
3 (-22.01 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-24.00 USD (2)
Aylık büyüme:
-21.84%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
50.08 USD
Maksimum:
50.08 USD (26.36%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USTEC
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USTEC
|-42
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USTEC
|-57K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +18.39 USD
En kötü işlem: -18 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +15.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -22.01 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
İnceleme yok