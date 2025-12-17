- Incremento
Total de Trades:
25
Transacciones Rentables:
12 (48.00%)
Transacciones Irrentables:
13 (52.00%)
Mejor transacción:
18.39 USD
Peor transacción:
-17.86 USD
Beneficio Bruto:
104.11 USD (211 037 pips)
Pérdidas Brutas:
-119.06 USD (196 558 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
3 (15.91 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
18.39 USD (1)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Actividad comercial:
55.48%
Carga máxima del depósito:
9.32%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
17 horas
Factor de Recuperación:
-0.30
Transacciones Largas:
14 (56.00%)
Transacciones Cortas:
11 (44.00%)
Factor de Beneficio:
0.87
Beneficio Esperado:
-0.60 USD
Beneficio medio:
8.68 USD
Pérdidas medias:
-9.16 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
3 (-22.01 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-24.00 USD (2)
Crecimiento al mes:
5.90%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
50.08 USD
Máxima:
50.08 USD (26.36%)
Reducción relativa:
De balance:
26.37% (50.08 USD)
De fondos:
7.28% (7.95 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USTEC
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USTEC
|-15
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USTEC
|14K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +18.39 USD
Peor transacción: -18 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +15.91 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -22.01 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.38 × 29
|
ICMarketsSC-MT5
|19.36 × 25
|
Tickmill-Live
|19.40 × 10305
|
TickmillUK-Live
|20.21 × 345
