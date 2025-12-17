- 자본
- 축소
트레이드:
32
이익 거래:
16 (50.00%)
손실 거래:
16 (50.00%)
최고의 거래:
18.39 USD
최악의 거래:
-17.86 USD
총 수익:
134.46 USD (261 840 pips)
총 손실:
-138.43 USD (228 401 pips)
연속 최대 이익:
4 (20.23 USD)
샤프 비율:
0.02
거래 활동:
60.76%
최대 입금량:
9.84%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
19 시간
회복 요인:
-0.08
롱(주식매수):
18 (56.25%)
숏(주식차입매도):
14 (43.75%)
수익 요인:
0.97
기대수익:
-0.12 USD
평균 이익:
8.40 USD
평균 손실:
-8.65 USD
연속 최대 손실:
3 (-22.01 USD)
연속 최대 손실:
-24.00 USD (2)
월별 성장률:
24.37%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
50.08 USD
최대한의:
50.08 USD (26.36%)
상대적 삭감:
잔고별:
26.37% (50.08 USD)
자본금별:
7.28% (7.95 USD)
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +18.39 USD
최악의 거래: -18 USD
연속 최대 이익: 4
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +20.23 USD
연속 최대 손실: -22.01 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Tickmill-Live"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
리뷰 없음
