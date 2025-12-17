- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
19
Profit Trade:
7 (36.84%)
Loss Trade:
12 (63.16%)
Best Trade:
18.39 USD
Worst Trade:
-17.86 USD
Profitto lordo:
71.22 USD (124 955 pips)
Perdita lorda:
-113.33 USD (182 084 pips)
Vincite massime consecutive:
2 (15.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
18.39 USD (1)
Indice di Sharpe:
-0.18
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
17 ore fa
Trade a settimana:
6
Tempo di attesa medio:
10 ore
Fattore di recupero:
-0.84
Long Trade:
10 (52.63%)
Short Trade:
9 (47.37%)
Fattore di profitto:
0.63
Profitto previsto:
-2.22 USD
Profitto medio:
10.17 USD
Perdita media:
-9.44 USD
Massime perdite consecutive:
3 (-22.01 USD)
Massima perdita consecutiva:
-24.00 USD (2)
Crescita mensile:
-21.84%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
50.08 USD
Massimale:
50.08 USD (26.36%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USTEC
|19
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USTEC
|-42
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USTEC
|-57K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +18.39 USD
Worst Trade: -18 USD
Vincite massime consecutive: 1
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +15.63 USD
Massima perdita consecutiva: -22.01 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.38 × 29
|
ICMarketsSC-MT5
|19.36 × 25
|
Tickmill-Live
|19.40 × 10305
|
TickmillUK-Live
|20.21 × 345
