交易:
25
盈利交易:
12 (48.00%)
亏损交易:
13 (52.00%)
最好交易:
18.39 USD
最差交易:
-17.86 USD
毛利:
104.11 USD (211 037 pips)
毛利亏损:
-119.06 USD (196 558 pips)
最大连续赢利:
3 (15.91 USD)
最大连续盈利:
18.39 USD (1)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
74.27%
最大入金加载:
9.32%
最近交易:
1 几天前
每周交易:
5
平均持有时间:
17 小时
采收率:
-0.30
长期交易:
14 (56.00%)
短期交易:
11 (44.00%)
利润因子:
0.87
预期回报:
-0.60 USD
平均利润:
8.68 USD
平均损失:
-9.16 USD
最大连续失误:
3 (-22.01 USD)
最大连续亏损:
-24.00 USD (2)
每月增长:
13.29%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
50.08 USD
最大值:
50.08 USD (26.36%)
相对跌幅:
结余:
26.37% (50.08 USD)
净值:
7.28% (7.95 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USTEC
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USTEC
|-15
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USTEC
|14K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +18.39 USD
最差交易: -18 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +15.91 USD
最大连续亏损: -22.01 USD
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-1%
0
0
USD
USD
129
USD
USD
6
100%
25
48%
74%
0.87
-0.60
USD
USD
26%
1:500