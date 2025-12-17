СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Haven ORB
Maksim Tarutin

Haven ORB

Maksim Tarutin
0 отзывов
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -1%
Tickmill-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
25
Прибыльных трейдов:
12 (48.00%)
Убыточных трейдов:
13 (52.00%)
Лучший трейд:
18.39 USD
Худший трейд:
-17.86 USD
Общая прибыль:
104.11 USD (211 037 pips)
Общий убыток:
-119.06 USD (196 558 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (15.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
18.39 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
74.27%
Макс. загрузка депозита:
9.32%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
-0.30
Длинных трейдов:
14 (56.00%)
Коротких трейдов:
11 (44.00%)
Профит фактор:
0.87
Мат. ожидание:
-0.60 USD
Средняя прибыль:
8.68 USD
Средний убыток:
-9.16 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-22.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-24.00 USD (2)
Прирост в месяц:
13.29%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
50.08 USD
Максимальная:
50.08 USD (26.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.37% (50.08 USD)
По эквити:
7.28% (7.95 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USTEC 25
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USTEC -15
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USTEC 14K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +18.39 USD
Худший трейд: -18 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +15.91 USD
Макс. убыток в серии: -22.01 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

TickmillEU-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-4
1.38 × 29
ICMarketsSC-MT5
19.36 × 25
Tickmill-Live
19.40 × 10305
TickmillUK-Live
20.21 × 345
Нет отзывов
2025.12.17 06:42
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.17 06:42
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
