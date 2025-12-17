- Прирост
Всего трейдов:
25
Прибыльных трейдов:
12 (48.00%)
Убыточных трейдов:
13 (52.00%)
Лучший трейд:
18.39 USD
Худший трейд:
-17.86 USD
Общая прибыль:
104.11 USD (211 037 pips)
Общий убыток:
-119.06 USD (196 558 pips)
Макс. серия выигрышей:
3 (15.91 USD)
Макс. прибыль в серии:
18.39 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
74.27%
Макс. загрузка депозита:
9.32%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
5
Ср. время удержания:
17 часов
Фактор восстановления:
-0.30
Длинных трейдов:
14 (56.00%)
Коротких трейдов:
11 (44.00%)
Профит фактор:
0.87
Мат. ожидание:
-0.60 USD
Средняя прибыль:
8.68 USD
Средний убыток:
-9.16 USD
Макс. серия проигрышей:
3 (-22.01 USD)
Макс. убыток в серии:
-24.00 USD (2)
Прирост в месяц:
13.29%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
50.08 USD
Максимальная:
50.08 USD (26.36%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
26.37% (50.08 USD)
По эквити:
7.28% (7.95 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USTEC
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USTEC
|-15
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USTEC
|14K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Лучший трейд: +18.39 USD
Худший трейд: -18 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +15.91 USD
Макс. убыток в серии: -22.01 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.38 × 29
|
ICMarketsSC-MT5
|19.36 × 25
|
Tickmill-Live
|19.40 × 10305
|
TickmillUK-Live
|20.21 × 345
Нет отзывов
