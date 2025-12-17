- Wachstum
Trades insgesamt:
26
Gewinntrades:
13 (50.00%)
Verlusttrades:
13 (50.00%)
Bester Trade:
18.39 USD
Schlechtester Trade:
-17.86 USD
Bruttoprofit:
108.43 USD (219 266 pips)
Bruttoverlust:
-119.06 USD (196 558 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
4 (20.23 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
20.23 USD (4)
Sharpe Ratio:
-0.01
Trading-Aktivität:
57.91%
Max deposit load:
9.32%
Letzter Trade:
4 Stunden
Trades pro Woche:
5
Durchschn. Haltezeit:
19 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.21
Long-Positionen:
14 (53.85%)
Short-Positionen:
12 (46.15%)
Profit-Faktor:
0.91
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.41 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.34 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-9.16 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
3 (-22.01 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-24.00 USD (2)
Wachstum pro Monat :
8.86%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
50.08 USD
Maximaler:
50.08 USD (26.36%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
26.37% (50.08 USD)
Kapital:
7.28% (7.95 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USTEC
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USTEC
|-11
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USTEC
|23K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Bester Trade: +18.39 USD
Schlechtester Trade: -18 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 4
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +20.23 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -22.01 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.38 × 29
|
ICMarketsSC-MT5
|19.36 × 25
|
Tickmill-Live
|19.40 × 10305
|
TickmillUK-Live
|20.21 × 345
Keine Bewertungen
