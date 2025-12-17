- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
25
Negociações com lucro:
12 (48.00%)
Negociações com perda:
13 (52.00%)
Melhor negociação:
18.39 USD
Pior negociação:
-17.86 USD
Lucro bruto:
104.11 USD (211 037 pips)
Perda bruta:
-119.06 USD (196 558 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
3 (15.91 USD)
Máximo lucro consecutivo:
18.39 USD (1)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
55.48%
Depósito máximo carregado:
9.32%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
17 horas
Fator de recuperação:
-0.30
Negociações longas:
14 (56.00%)
Negociações curtas:
11 (44.00%)
Fator de lucro:
0.87
Valor esperado:
-0.60 USD
Lucro médio:
8.68 USD
Perda média:
-9.16 USD
Máximo de perdas consecutivas:
3 (-22.01 USD)
Máxima perda consecutiva:
-24.00 USD (2)
Crescimento mensal:
5.90%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
50.08 USD
Máximo:
50.08 USD (26.36%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
26.37% (50.08 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.28% (7.95 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USTEC
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USTEC
|-15
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USTEC
|14K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +18.39 USD
Pior negociação: -18 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +15.91 USD
Máxima perda consecutiva: -22.01 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.38 × 29
|
ICMarketsSC-MT5
|19.36 × 25
|
Tickmill-Live
|19.40 × 10305
|
TickmillUK-Live
|20.21 × 345
