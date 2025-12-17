- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
25
利益トレード:
12 (48.00%)
損失トレード:
13 (52.00%)
ベストトレード:
18.39 USD
最悪のトレード:
-17.86 USD
総利益:
104.11 USD (211 037 pips)
総損失:
-119.06 USD (196 558 pips)
最大連続の勝ち:
3 (15.91 USD)
最大連続利益:
18.39 USD (1)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
56.87%
最大入金額:
9.32%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
17 時間
リカバリーファクター:
-0.30
長いトレード:
14 (56.00%)
短いトレード:
11 (44.00%)
プロフィットファクター:
0.87
期待されたペイオフ:
-0.60 USD
平均利益:
8.68 USD
平均損失:
-9.16 USD
最大連続の負け:
3 (-22.01 USD)
最大連続損失:
-24.00 USD (2)
月間成長:
5.90%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
50.08 USD
最大の:
50.08 USD (26.36%)
比較ドローダウン:
残高による:
26.37% (50.08 USD)
エクイティによる:
7.28% (7.95 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USTEC
|25
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USTEC
|-15
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USTEC
|14K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
TickmillEU-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.38 × 29
|
ICMarketsSC-MT5
|19.36 × 25
|
Tickmill-Live
|19.40 × 10305
|
TickmillUK-Live
|20.21 × 345
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-1%
0
0
USD
USD
154
USD
USD
6
100%
25
48%
57%
0.87
-0.60
USD
USD
26%
1:500