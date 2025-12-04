- Büyüme
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
10 (71.42%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (28.57%)
En iyi işlem:
34.00 BRL
En kötü işlem:
-25.00 BRL
Brüt kâr:
127.00 BRL (560 pips)
Brüt zarar:
-54.00 BRL (270 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (41.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
49.00 BRL (3)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
2.43
Alış işlemleri:
6 (42.86%)
Satış işlemleri:
8 (57.14%)
Kâr faktörü:
2.35
Beklenen getiri:
5.21 BRL
Ortalama kâr:
12.70 BRL
Ortalama zarar:
-13.50 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-30.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-30.00 BRL (2)
Aylık büyüme:
17.35%
Algo alım-satım:
71%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.00 BRL
Maksimum:
30.00 BRL (11.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 BRL)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 BRL)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|WINZ25
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|WINZ25
|32
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|WINZ25
|290
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +34.00 BRL
En kötü işlem: -25 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +41.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -30.00 BRL
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
