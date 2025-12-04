SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / VORTEX
Cleyton Garcia De Aimeida

VORTEX

Cleyton Garcia De Aimeida
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
XPMT5-PRD
1:1
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
10 (71.42%)
Zararla kapanan işlemler:
4 (28.57%)
En iyi işlem:
34.00 BRL
En kötü işlem:
-25.00 BRL
Brüt kâr:
127.00 BRL (560 pips)
Brüt zarar:
-54.00 BRL (270 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
4 (41.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
49.00 BRL (3)
Sharpe oranı:
0.34
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
14
Ort. tutma süresi:
4 dakika
Düzelme faktörü:
2.43
Alış işlemleri:
6 (42.86%)
Satış işlemleri:
8 (57.14%)
Kâr faktörü:
2.35
Beklenen getiri:
5.21 BRL
Ortalama kâr:
12.70 BRL
Ortalama zarar:
-13.50 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-30.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-30.00 BRL (2)
Aylık büyüme:
17.35%
Algo alım-satım:
71%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
15.00 BRL
Maksimum:
30.00 BRL (11.30%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 BRL)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WINZ25 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WINZ25 32
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WINZ25 290
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +34.00 BRL
En kötü işlem: -25 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +41.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -30.00 BRL

2025.12.04 20:02
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.04 20:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 20:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
