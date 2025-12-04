シグナルセクション
Cleyton Garcia De Aimeida

VORTEX

Cleyton Garcia De Aimeida
レビュー0件
6週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -14%
XPMT5-PRD
1:1
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
39
利益トレード:
25 (64.10%)
損失トレード:
14 (35.90%)
ベストトレード:
34.00 BRL
最悪のトレード:
-76.00 BRL
総利益:
186.00 BRL (855 pips)
総損失:
-303.00 BRL (1 155 pips)
最大連続の勝ち:
7 (22.00 BRL)
最大連続利益:
49.00 BRL (3)
シャープレシオ:
-0.11
取引アクティビティ:
0.58%
最大入金額:
82.49%
最近のトレード:
43 分前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
3 分
リカバリーファクター:
-0.59
長いトレード:
24 (61.54%)
短いトレード:
15 (38.46%)
プロフィットファクター:
0.61
期待されたペイオフ:
-3.00 BRL
平均利益:
7.44 BRL
平均損失:
-21.64 BRL
最大連続の負け:
4 (-198.00 BRL)
最大連続損失:
-198.00 BRL (4)
月間成長:
-26.08%
アルゴリズム取引:
74%
残高によるドローダウン:
絶対:
125.00 BRL
最大の:
198.00 BRL (62.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
27.36% (197.00 BRL)
エクイティによる:
14.03% (101.00 BRL)

配布

シンボル ディール Sell Buy
WING26 21
WINZ25 18
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
WING26 -30
WINZ25 -21
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
WING26 -155
WINZ25 -145
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +34.00 BRL
最悪のトレード: -76 BRL
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +22.00 BRL
最大連続損失: -198.00 BRL

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XPMT5-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2026.01.05 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 17:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 16:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 16:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 05:58
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.05 04:58
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.30 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 09:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 08:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 13:07
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 9 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 20:02
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.04 20:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 20:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
