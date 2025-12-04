- 成長
トレード:
39
利益トレード:
25 (64.10%)
損失トレード:
14 (35.90%)
ベストトレード:
34.00 BRL
最悪のトレード:
-76.00 BRL
総利益:
186.00 BRL (855 pips)
総損失:
-303.00 BRL (1 155 pips)
最大連続の勝ち:
7 (22.00 BRL)
最大連続利益:
49.00 BRL (3)
シャープレシオ:
-0.11
取引アクティビティ:
0.58%
最大入金額:
82.49%
最近のトレード:
43 分前
1週間当たりの取引:
21
平均保有時間:
3 分
リカバリーファクター:
-0.59
長いトレード:
24 (61.54%)
短いトレード:
15 (38.46%)
プロフィットファクター:
0.61
期待されたペイオフ:
-3.00 BRL
平均利益:
7.44 BRL
平均損失:
-21.64 BRL
最大連続の負け:
4 (-198.00 BRL)
最大連続損失:
-198.00 BRL (4)
月間成長:
-26.08%
アルゴリズム取引:
74%
残高によるドローダウン:
絶対:
125.00 BRL
最大の:
198.00 BRL (62.58%)
比較ドローダウン:
残高による:
27.36% (197.00 BRL)
エクイティによる:
14.03% (101.00 BRL)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|WING26
|21
|WINZ25
|18
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|WING26
|-30
|WINZ25
|-21
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|WING26
|-155
|WINZ25
|-145
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- ドローダウン
ベストトレード: +34.00 BRL
最悪のトレード: -76 BRL
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +22.00 BRL
最大連続損失: -198.00 BRL
