- 자본
- 축소
트레이드:
39
이익 거래:
25 (64.10%)
손실 거래:
14 (35.90%)
최고의 거래:
34.00 BRL
최악의 거래:
-76.00 BRL
총 수익:
186.00 BRL (855 pips)
총 손실:
-303.00 BRL (1 155 pips)
연속 최대 이익:
7 (22.00 BRL)
연속 최대 이익:
49.00 BRL (3)
샤프 비율:
-0.11
거래 활동:
0.58%
최대 입금량:
82.49%
최근 거래:
18 시간 전
주별 거래 수:
21
평균 유지 시간:
3 분
회복 요인:
-0.59
롱(주식매수):
24 (61.54%)
숏(주식차입매도):
15 (38.46%)
수익 요인:
0.61
기대수익:
-3.00 BRL
평균 이익:
7.44 BRL
평균 손실:
-21.64 BRL
연속 최대 손실:
4 (-198.00 BRL)
연속 최대 손실:
-198.00 BRL (4)
월별 성장률:
-26.08%
Algo 트레이딩:
74%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
125.00 BRL
최대한의:
198.00 BRL (62.58%)
상대적 삭감:
잔고별:
27.36% (197.00 BRL)
자본금별:
14.03% (101.00 BRL)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|WING26
|21
|WINZ25
|18
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|WING26
|-30
|WINZ25
|-21
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|WING26
|-155
|WINZ25
|-145
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +34.00 BRL
최악의 거래: -76 BRL
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 4
연속 최대 이익: +22.00 BRL
연속 최대 손실: -198.00 BRL
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XPMT5-PRD"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-14%
0
0
USD
USD
2K
BRL
BRL
6
74%
39
64%
1%
0.61
-3.00
BRL
BRL
27%
1:1