Всего трейдов:
37
Прибыльных трейдов:
24 (64.86%)
Убыточных трейдов:
13 (35.14%)
Лучший трейд:
34.00 BRL
Худший трейд:
-76.00 BRL
Общая прибыль:
183.00 BRL (840 pips)
Общий убыток:
-268.00 BRL (980 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (22.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
49.00 BRL (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
0.58%
Макс. загрузка депозита:
82.49%
Последний трейд:
14 минут
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
-0.43
Длинных трейдов:
22 (59.46%)
Коротких трейдов:
15 (40.54%)
Профит фактор:
0.68
Мат. ожидание:
-2.30 BRL
Средняя прибыль:
7.63 BRL
Средний убыток:
-20.62 BRL
Макс. серия проигрышей:
4 (-198.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-198.00 BRL (4)
Прирост в месяц:
-24.88%
Алготрейдинг:
75%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
125.00 BRL
Максимальная:
198.00 BRL (62.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.36% (197.00 BRL)
По эквити:
14.03% (101.00 BRL)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|WING26
|19
|WINZ25
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|WING26
|-16
|WINZ25
|-21
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|WING26
|5
|WINZ25
|-145
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Лучший трейд: +34.00 BRL
Худший трейд: -76 BRL
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +22.00 BRL
Макс. убыток в серии: -198.00 BRL
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XPMT5-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
