Cleyton Garcia De Aimeida

VORTEX

Cleyton Garcia De Aimeida
0 отзывов
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -13%
XPMT5-PRD
1:1
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
37
Прибыльных трейдов:
24 (64.86%)
Убыточных трейдов:
13 (35.14%)
Лучший трейд:
34.00 BRL
Худший трейд:
-76.00 BRL
Общая прибыль:
183.00 BRL (840 pips)
Общий убыток:
-268.00 BRL (980 pips)
Макс. серия выигрышей:
7 (22.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
49.00 BRL (3)
Коэффициент Шарпа:
-0.07
Торговая активность:
0.58%
Макс. загрузка депозита:
82.49%
Последний трейд:
14 минут
Трейдов в неделю:
19
Ср. время удержания:
2 минуты
Фактор восстановления:
-0.43
Длинных трейдов:
22 (59.46%)
Коротких трейдов:
15 (40.54%)
Профит фактор:
0.68
Мат. ожидание:
-2.30 BRL
Средняя прибыль:
7.63 BRL
Средний убыток:
-20.62 BRL
Макс. серия проигрышей:
4 (-198.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-198.00 BRL (4)
Прирост в месяц:
-24.88%
Алготрейдинг:
75%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
125.00 BRL
Максимальная:
198.00 BRL (62.58%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
27.36% (197.00 BRL)
По эквити:
14.03% (101.00 BRL)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
WING26 19
WINZ25 18
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
WING26 -16
WINZ25 -21
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
WING26 5
WINZ25 -145
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +34.00 BRL
Худший трейд: -76 BRL
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +22.00 BRL
Макс. убыток в серии: -198.00 BRL

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XPMT5-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет отзывов
2026.01.05 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 17:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 16:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 16:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 05:58
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.05 04:58
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.30 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 09:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 08:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 13:07
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 9 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 20:02
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.04 20:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 20:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
