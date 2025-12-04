- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
10 (71.42%)
Loss Trade:
4 (28.57%)
Best Trade:
34.00 BRL
Worst Trade:
-25.00 BRL
Profitto lordo:
127.00 BRL (560 pips)
Perdita lorda:
-54.00 BRL (270 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (41.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
49.00 BRL (3)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
2.43
Long Trade:
6 (42.86%)
Short Trade:
8 (57.14%)
Fattore di profitto:
2.35
Profitto previsto:
5.21 BRL
Profitto medio:
12.70 BRL
Perdita media:
-13.50 BRL
Massime perdite consecutive:
2 (-30.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-30.00 BRL (2)
Crescita mensile:
17.35%
Algo trading:
71%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.00 BRL
Massimale:
30.00 BRL (11.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 BRL)
Per equità:
0.00% (0.00 BRL)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WINZ25
|14
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WINZ25
|32
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WINZ25
|290
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +34.00 BRL
Worst Trade: -25 BRL
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +41.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -30.00 BRL
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
