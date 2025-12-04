SegnaliSezioni
Cleyton Garcia De Aimeida

VORTEX

Cleyton Garcia De Aimeida
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
XPMT5-PRD
1:1
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
10 (71.42%)
Loss Trade:
4 (28.57%)
Best Trade:
34.00 BRL
Worst Trade:
-25.00 BRL
Profitto lordo:
127.00 BRL (560 pips)
Perdita lorda:
-54.00 BRL (270 pips)
Vincite massime consecutive:
4 (41.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
49.00 BRL (3)
Indice di Sharpe:
0.34
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
4 ore fa
Trade a settimana:
14
Tempo di attesa medio:
4 minuti
Fattore di recupero:
2.43
Long Trade:
6 (42.86%)
Short Trade:
8 (57.14%)
Fattore di profitto:
2.35
Profitto previsto:
5.21 BRL
Profitto medio:
12.70 BRL
Perdita media:
-13.50 BRL
Massime perdite consecutive:
2 (-30.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-30.00 BRL (2)
Crescita mensile:
17.35%
Algo trading:
71%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
15.00 BRL
Massimale:
30.00 BRL (11.30%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 BRL)
Per equità:
0.00% (0.00 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WINZ25 14
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WINZ25 32
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WINZ25 290
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +34.00 BRL
Worst Trade: -25 BRL
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +41.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -30.00 BRL

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Non ci sono recensioni
2025.12.04 20:02
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.04 20:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 20:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
