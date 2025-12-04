- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
35
盈利交易:
22 (62.85%)
亏损交易:
13 (37.14%)
最好交易:
34.00 BRL
最差交易:
-76.00 BRL
毛利:
175.00 BRL (800 pips)
毛利亏损:
-268.00 BRL (980 pips)
最大连续赢利:
7 (22.00 BRL)
最大连续盈利:
49.00 BRL (3)
夏普比率:
-0.09
交易活动:
0.58%
最大入金加载:
81.24%
最近交易:
19 几小时前
每周交易:
17
平均持有时间:
2 分钟
采收率:
-0.47
长期交易:
20 (57.14%)
短期交易:
15 (42.86%)
利润因子:
0.65
预期回报:
-2.66 BRL
平均利润:
7.95 BRL
平均损失:
-20.62 BRL
最大连续失误:
4 (-198.00 BRL)
最大连续亏损:
-198.00 BRL (4)
每月增长:
-25.18%
算法交易:
77%
结余跌幅:
绝对:
125.00 BRL
最大值:
198.00 BRL (62.58%)
相对跌幅:
结余:
27.36% (197.00 BRL)
净值:
14.03% (101.00 BRL)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|WINZ25
|18
|WING26
|17
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|WINZ25
|-21
|WING26
|-20
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|WINZ25
|-145
|WING26
|-35
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +34.00 BRL
最差交易: -76 BRL
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +22.00 BRL
最大连续亏损: -198.00 BRL
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XPMT5-PRD 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
