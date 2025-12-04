信号部分
信号 / MetaTrader 5 / VORTEX
Cleyton Garcia De Aimeida

VORTEX

Cleyton Garcia De Aimeida
0条评论
6
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -13%
XPMT5-PRD
1:1
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
35
盈利交易:
22 (62.85%)
亏损交易:
13 (37.14%)
最好交易:
34.00 BRL
最差交易:
-76.00 BRL
毛利:
175.00 BRL (800 pips)
毛利亏损:
-268.00 BRL (980 pips)
最大连续赢利:
7 (22.00 BRL)
最大连续盈利:
49.00 BRL (3)
夏普比率:
-0.09
交易活动:
0.58%
最大入金加载:
81.24%
最近交易:
19 几小时前
每周交易:
17
平均持有时间:
2 分钟
采收率:
-0.47
长期交易:
20 (57.14%)
短期交易:
15 (42.86%)
利润因子:
0.65
预期回报:
-2.66 BRL
平均利润:
7.95 BRL
平均损失:
-20.62 BRL
最大连续失误:
4 (-198.00 BRL)
最大连续亏损:
-198.00 BRL (4)
每月增长:
-25.18%
算法交易:
77%
结余跌幅:
绝对:
125.00 BRL
最大值:
198.00 BRL (62.58%)
相对跌幅:
结余:
27.36% (197.00 BRL)
净值:
14.03% (101.00 BRL)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
WINZ25 18
WING26 17
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
WINZ25 -21
WING26 -20
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
WINZ25 -145
WING26 -35
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +34.00 BRL
最差交易: -76 BRL
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +22.00 BRL
最大连续亏损: -198.00 BRL

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XPMT5-PRD 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2026.01.05 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 17:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 16:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 16:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 05:58
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.05 04:58
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.30 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 09:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 08:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 13:07
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 9 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 20:02
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.04 20:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 20:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
VORTEX
每月30 USD
-13%
0
0
USD
2K
BRL
6
77%
35
62%
1%
0.65
-2.66
BRL
27%
1:1
