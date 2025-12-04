- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
37
Negociações com lucro:
24 (64.86%)
Negociações com perda:
13 (35.14%)
Melhor negociação:
34.00 BRL
Pior negociação:
-76.00 BRL
Lucro bruto:
183.00 BRL (840 pips)
Perda bruta:
-268.00 BRL (980 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (22.00 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
49.00 BRL (3)
Índice de Sharpe:
-0.07
Atividade de negociação:
0.58%
Depósito máximo carregado:
82.49%
Último negócio:
4 minutos atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
2 minutos
Fator de recuperação:
-0.43
Negociações longas:
22 (59.46%)
Negociações curtas:
15 (40.54%)
Fator de lucro:
0.68
Valor esperado:
-2.30 BRL
Lucro médio:
7.63 BRL
Perda média:
-20.62 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-198.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-198.00 BRL (4)
Crescimento mensal:
-24.88%
Algotrading:
75%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
125.00 BRL
Máximo:
198.00 BRL (62.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
27.36% (197.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
14.03% (101.00 BRL)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|WING26
|19
|WINZ25
|18
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|WING26
|-16
|WINZ25
|-21
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|WING26
|5
|WINZ25
|-145
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +34.00 BRL
Pior negociação: -76 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +22.00 BRL
Máxima perda consecutiva: -198.00 BRL
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XPMT5-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-13%
0
0
USD
USD
2K
BRL
BRL
6
75%
37
64%
1%
0.68
-2.30
BRL
BRL
27%
1:1