SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / VORTEX
Cleyton Garcia De Aimeida

VORTEX

Cleyton Garcia De Aimeida
0 comentários
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 -13%
XPMT5-PRD
1:1
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
37
Negociações com lucro:
24 (64.86%)
Negociações com perda:
13 (35.14%)
Melhor negociação:
34.00 BRL
Pior negociação:
-76.00 BRL
Lucro bruto:
183.00 BRL (840 pips)
Perda bruta:
-268.00 BRL (980 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
7 (22.00 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
49.00 BRL (3)
Índice de Sharpe:
-0.07
Atividade de negociação:
0.58%
Depósito máximo carregado:
82.49%
Último negócio:
4 minutos atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
2 minutos
Fator de recuperação:
-0.43
Negociações longas:
22 (59.46%)
Negociações curtas:
15 (40.54%)
Fator de lucro:
0.68
Valor esperado:
-2.30 BRL
Lucro médio:
7.63 BRL
Perda média:
-20.62 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-198.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-198.00 BRL (4)
Crescimento mensal:
-24.88%
Algotrading:
75%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
125.00 BRL
Máximo:
198.00 BRL (62.58%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
27.36% (197.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
14.03% (101.00 BRL)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
WING26 19
WINZ25 18
5 10 15 20
5 10 15 20
5 10 15 20
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
WING26 -16
WINZ25 -21
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
WING26 5
WINZ25 -145
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +34.00 BRL
Pior negociação: -76 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +22.00 BRL
Máxima perda consecutiva: -198.00 BRL

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XPMT5-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2026.01.05 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 17:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 16:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 16:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 05:58
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.05 04:58
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.30 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 09:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 08:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 13:07
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 9 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 20:02
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.04 20:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 20:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
VORTEX
30 USD por mês
-13%
0
0
USD
2K
BRL
6
75%
37
64%
1%
0.68
-2.30
BRL
27%
1:1
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.