Cleyton Garcia De Aimeida

VORTEX

Cleyton Garcia De Aimeida
0 comentarios
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -14%
XPMT5-PRD
1:1
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
39
Transacciones Rentables:
25 (64.10%)
Transacciones Irrentables:
14 (35.90%)
Mejor transacción:
34.00 BRL
Peor transacción:
-76.00 BRL
Beneficio Bruto:
186.00 BRL (855 pips)
Pérdidas Brutas:
-303.00 BRL (1 155 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
7 (22.00 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
49.00 BRL (3)
Ratio de Sharpe:
-0.11
Actividad comercial:
0.58%
Carga máxima del depósito:
82.49%
Último trade:
2 días
Trades a la semana:
20
Tiempo medio de espera:
3 minutos
Factor de Recuperación:
-0.59
Transacciones Largas:
24 (61.54%)
Transacciones Cortas:
15 (38.46%)
Factor de Beneficio:
0.61
Beneficio Esperado:
-3.00 BRL
Beneficio medio:
7.44 BRL
Pérdidas medias:
-21.64 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-198.00 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-198.00 BRL (4)
Crecimiento al mes:
-26.08%
Trading algorítmico:
74%
Reducción de balance:
Absoluto:
125.00 BRL
Máxima:
198.00 BRL (62.58%)
Reducción relativa:
De balance:
27.36% (197.00 BRL)
De fondos:
14.03% (101.00 BRL)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
WING26 21
WINZ25 18
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
WING26 -30
WINZ25 -21
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
WING26 -155
WINZ25 -145
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +34.00 BRL
Peor transacción: -76 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +22.00 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -198.00 BRL

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XPMT5-PRD" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2026.01.05 17:09
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 17:09
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2026.01.05 17:09
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 16:06
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.05 16:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 15:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 14:06
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2026.01.05 05:58
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2026.01.05 04:58
Low trading activity - only 3 trades detected in the last month
2025.12.30 16:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.30 15:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.15 09:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 08:08
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.09 13:07
80% of growth achieved within 0 days. This comprises 0% of days out of 9 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.04 20:02
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.04 20:02
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 20:02
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
