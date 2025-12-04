- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
325
Kârla kapanan işlemler:
266 (81.84%)
Zararla kapanan işlemler:
59 (18.15%)
En iyi işlem:
1 090.32 USD
En kötü işlem:
-378.37 USD
Brüt kâr:
13 021.03 USD (77 922 pips)
Brüt zarar:
-5 930.92 USD (50 854 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
22 (660.38 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 454.95 USD (7)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
36.12%
Maks. mevduat yükü:
0.08%
En son işlem:
7 dakika önce
Hafta başına işlemler:
185
Ort. tutma süresi:
1 saat
Düzelme faktörü:
5.84
Alış işlemleri:
162 (49.85%)
Satış işlemleri:
163 (50.15%)
Kâr faktörü:
2.20
Beklenen getiri:
21.82 USD
Ortalama kâr:
48.95 USD
Ortalama zarar:
-100.52 USD
Maksimum ardışık kayıp:
4 (-1 214.37 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 214.37 USD (4)
Aylık büyüme:
7.20%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 162.57 USD
Maksimum:
1 214.37 USD (1.21%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
1.21% (1 214.37 USD)
Varlığa göre:
0.06% (61.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|325
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|7.1K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|27K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 090.32 USD
En kötü işlem: -378 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 4
Maksimum ardışık kâr: +660.38 USD
Maksimum ardışık zarar: -1 214.37 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RockfortMarkets-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
根据条件下单的黄金策略，对了就止盈，错了就补单进行盈利出局。
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 50 USD
7%
0
0
USD
USD
103K
USD
USD
2
100%
325
81%
36%
2.19
21.82
USD
USD
1%
1:500