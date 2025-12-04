- Crescimento
Negociações:
829
Negociações com lucro:
671 (80.94%)
Negociações com perda:
158 (19.06%)
Melhor negociação:
4 086.39 USD
Pior negociação:
-5 857.56 USD
Lucro bruto:
56 773.99 USD (227 624 pips)
Perda bruta:
-57 789.58 USD (200 933 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
37 (5 879.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5 879.10 USD (37)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
55.77%
Depósito máximo carregado:
23.41%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
61
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.04
Negociações longas:
456 (55.01%)
Negociações curtas:
373 (44.99%)
Fator de lucro:
0.98
Valor esperado:
-1.23 USD
Lucro médio:
84.61 USD
Perda média:
-365.76 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-27 138.15 USD)
Máxima perda consecutiva:
-27 138.15 USD (6)
Crescimento mensal:
-4.53%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5 395.71 USD
Máximo:
27 138.15 USD (22.29%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.82% (27 138.15 USD)
Pelo Capital Líquido:
68.08% (71 691.14 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|826
|XAGUSD
|2
|BTCUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|-1.3K
|XAGUSD
|310
|BTCUSD
|21
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|13K
|XAGUSD
|6.2K
|BTCUSD
|7.9K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Melhor negociação: +4 086.39 USD
Pior negociação: -5 858 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 37
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +5 879.10 USD
Máxima perda consecutiva: -27 138.15 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RockfortMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
根据条件下单的黄金策略，对了就止盈，错了就补单进行盈利出局。
Sem comentários
