Zhu He Li

GoldBoss

Zhu He Li
0 comentários
6 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -2%
RockfortMarkets-Live
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
829
Negociações com lucro:
671 (80.94%)
Negociações com perda:
158 (19.06%)
Melhor negociação:
4 086.39 USD
Pior negociação:
-5 857.56 USD
Lucro bruto:
56 773.99 USD (227 624 pips)
Perda bruta:
-57 789.58 USD (200 933 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
37 (5 879.10 USD)
Máximo lucro consecutivo:
5 879.10 USD (37)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
55.77%
Depósito máximo carregado:
23.41%
Último negócio:
2 horas atrás
Negociações por semana:
61
Tempo médio de espera:
2 horas
Fator de recuperação:
-0.04
Negociações longas:
456 (55.01%)
Negociações curtas:
373 (44.99%)
Fator de lucro:
0.98
Valor esperado:
-1.23 USD
Lucro médio:
84.61 USD
Perda média:
-365.76 USD
Máximo de perdas consecutivas:
6 (-27 138.15 USD)
Máxima perda consecutiva:
-27 138.15 USD (6)
Crescimento mensal:
-4.53%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
5 395.71 USD
Máximo:
27 138.15 USD (22.29%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
23.82% (27 138.15 USD)
Pelo Capital Líquido:
68.08% (71 691.14 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 826
XAGUSD 2
BTCUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD -1.3K
XAGUSD 310
BTCUSD 21
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 13K
XAGUSD 6.2K
BTCUSD 7.9K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RockfortMarkets-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

根据条件下单的黄金策略，对了就止盈，错了就补单进行盈利出局。
Sem comentários
2025.12.30 05:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 04:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 03:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 01:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 23:47
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 17:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 17:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
