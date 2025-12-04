SignaleKategorien
Zhu He Li

GoldBoss

Zhu He Li
0 Bewertungen
6 Wochen
0 / 0 USD
Für 50 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -2%
RockfortMarkets-Live
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
829
Gewinntrades:
671 (80.94%)
Verlusttrades:
158 (19.06%)
Bester Trade:
4 086.39 USD
Schlechtester Trade:
-5 857.56 USD
Bruttoprofit:
56 773.99 USD (227 624 pips)
Bruttoverlust:
-57 789.58 USD (200 933 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
37 (5 879.10 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
5 879.10 USD (37)
Sharpe Ratio:
-0.00
Trading-Aktivität:
55.77%
Max deposit load:
23.41%
Letzter Trade:
32 Minuten
Trades pro Woche:
62
Durchschn. Haltezeit:
2 Stunden
Erholungsfaktor:
-0.04
Long-Positionen:
456 (55.01%)
Short-Positionen:
373 (44.99%)
Profit-Faktor:
0.98
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.23 USD
Durchschnittlicher Profit:
84.61 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-365.76 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-27 138.15 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-27 138.15 USD (6)
Wachstum pro Monat :
-4.53%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
5 395.71 USD
Maximaler:
27 138.15 USD (22.29%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
23.82% (27 138.15 USD)
Kapital:
68.08% (71 691.14 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 826
XAGUSD 2
BTCUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD -1.3K
XAGUSD 310
BTCUSD 21
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 13K
XAGUSD 6.2K
BTCUSD 7.9K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +4 086.39 USD
Schlechtester Trade: -5 858 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 37
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +5 879.10 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -27 138.15 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RockfortMarkets-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

根据条件下单的黄金策略，对了就止盈，错了就补单进行盈利出局。
Keine Bewertungen
2025.12.30 05:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 04:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 03:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 01:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 23:47
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 17:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 17:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
GoldBoss
50 USD pro Monat
-2%
0
0
USD
91K
USD
6
97%
829
80%
56%
0.98
-1.23
USD
68%
1:500
