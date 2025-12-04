СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / GoldBoss
Zhu He Li

GoldBoss

Zhu He Li
0 отзывов
6 недель
0 / 0 USD
0 / 0 USD
прирост с 2025 -2%
RockfortMarkets-Live
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
829
Прибыльных трейдов:
671 (80.94%)
Убыточных трейдов:
158 (19.06%)
Лучший трейд:
4 086.39 USD
Худший трейд:
-5 857.56 USD
Общая прибыль:
56 773.99 USD (227 624 pips)
Общий убыток:
-57 789.58 USD (200 933 pips)
Макс. серия выигрышей:
37 (5 879.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 879.10 USD (37)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
55.77%
Макс. загрузка депозита:
23.41%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
60
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.04
Длинных трейдов:
456 (55.01%)
Коротких трейдов:
373 (44.99%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-1.23 USD
Средняя прибыль:
84.61 USD
Средний убыток:
-365.76 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-27 138.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-27 138.15 USD (6)
Прирост в месяц:
-4.53%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5 395.71 USD
Максимальная:
27 138.15 USD (22.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.82% (27 138.15 USD)
По эквити:
68.08% (71 691.14 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 826
XAGUSD 2
BTCUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD -1.3K
XAGUSD 310
BTCUSD 21
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 13K
XAGUSD 6.2K
BTCUSD 7.9K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +4 086.39 USD
Худший трейд: -5 858 USD
Макс. серия выигрышей: 37
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +5 879.10 USD
Макс. убыток в серии: -27 138.15 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RockfortMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

根据条件下单的黄金策略，对了就止盈，错了就补单进行盈利出局。
Нет отзывов
2025.12.30 05:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 04:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 03:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 01:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 23:47
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 17:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 17:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
GoldBoss
50 USD в месяц
-2%
0
0
USD
91K
USD
6
97%
829
80%
56%
0.98
-1.23
USD
68%
1:500
