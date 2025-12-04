- Прирост
Всего трейдов:
829
Прибыльных трейдов:
671 (80.94%)
Убыточных трейдов:
158 (19.06%)
Лучший трейд:
4 086.39 USD
Худший трейд:
-5 857.56 USD
Общая прибыль:
56 773.99 USD (227 624 pips)
Общий убыток:
-57 789.58 USD (200 933 pips)
Макс. серия выигрышей:
37 (5 879.10 USD)
Макс. прибыль в серии:
5 879.10 USD (37)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
55.77%
Макс. загрузка депозита:
23.41%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
60
Ср. время удержания:
2 часа
Фактор восстановления:
-0.04
Длинных трейдов:
456 (55.01%)
Коротких трейдов:
373 (44.99%)
Профит фактор:
0.98
Мат. ожидание:
-1.23 USD
Средняя прибыль:
84.61 USD
Средний убыток:
-365.76 USD
Макс. серия проигрышей:
6 (-27 138.15 USD)
Макс. убыток в серии:
-27 138.15 USD (6)
Прирост в месяц:
-4.53%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
5 395.71 USD
Максимальная:
27 138.15 USD (22.29%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
23.82% (27 138.15 USD)
По эквити:
68.08% (71 691.14 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|826
|XAGUSD
|2
|BTCUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|-1.3K
|XAGUSD
|310
|BTCUSD
|21
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|13K
|XAGUSD
|6.2K
|BTCUSD
|7.9K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Лучший трейд: +4 086.39 USD
Худший трейд: -5 858 USD
Макс. серия выигрышей: 37
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +5 879.10 USD
Макс. убыток в серии: -27 138.15 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RockfortMarkets-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
根据条件下单的黄金策略，对了就止盈，错了就补单进行盈利出局。
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
50 USD в месяц
-2%
0
0
USD
USD
91K
USD
USD
6
97%
829
80%
56%
0.98
-1.23
USD
USD
68%
1:500