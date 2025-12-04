- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
829
盈利交易:
671 (80.94%)
亏损交易:
158 (19.06%)
最好交易:
4 086.39 USD
最差交易:
-5 857.56 USD
毛利:
56 773.99 USD (227 624 pips)
毛利亏损:
-57 789.58 USD (200 933 pips)
最大连续赢利:
37 (5 879.10 USD)
最大连续盈利:
5 879.10 USD (37)
夏普比率:
-0.00
交易活动:
55.77%
最大入金加载:
23.41%
最近交易:
58 几分钟前
每周交易:
61
平均持有时间:
2 小时
采收率:
-0.04
长期交易:
456 (55.01%)
短期交易:
373 (44.99%)
利润因子:
0.98
预期回报:
-1.23 USD
平均利润:
84.61 USD
平均损失:
-365.76 USD
最大连续失误:
6 (-27 138.15 USD)
最大连续亏损:
-27 138.15 USD (6)
每月增长:
-4.53%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
5 395.71 USD
最大值:
27 138.15 USD (22.29%)
相对跌幅:
结余:
23.82% (27 138.15 USD)
净值:
68.08% (71 691.14 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|826
|XAGUSD
|2
|BTCUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|-1.3K
|XAGUSD
|310
|BTCUSD
|21
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|13K
|XAGUSD
|6.2K
|BTCUSD
|7.9K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +4 086.39 USD
最差交易: -5 858 USD
最大连续赢利: 37
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +5 879.10 USD
最大连续亏损: -27 138.15 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RockfortMarkets-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
根据条件下单的黄金策略，对了就止盈，错了就补单进行盈利出局。
没有评论
