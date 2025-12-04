SeñalesSecciones
Zhu He Li

GoldBoss

Zhu He Li
6 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 50 USD al mes
incremento desde 2025 -2%
RockfortMarkets-Live
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
829
Transacciones Rentables:
671 (80.94%)
Transacciones Irrentables:
158 (19.06%)
Mejor transacción:
4 086.39 USD
Peor transacción:
-5 857.56 USD
Beneficio Bruto:
56 773.99 USD (227 624 pips)
Pérdidas Brutas:
-57 789.58 USD (200 933 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
37 (5 879.10 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
5 879.10 USD (37)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Actividad comercial:
55.77%
Carga máxima del depósito:
23.41%
Último trade:
1 hora
Trades a la semana:
61
Tiempo medio de espera:
2 horas
Factor de Recuperación:
-0.04
Transacciones Largas:
456 (55.01%)
Transacciones Cortas:
373 (44.99%)
Factor de Beneficio:
0.98
Beneficio Esperado:
-1.23 USD
Beneficio medio:
84.61 USD
Pérdidas medias:
-365.76 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
6 (-27 138.15 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-27 138.15 USD (6)
Crecimiento al mes:
-4.53%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
5 395.71 USD
Máxima:
27 138.15 USD (22.29%)
Reducción relativa:
De balance:
23.82% (27 138.15 USD)
De fondos:
68.08% (71 691.14 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 826
XAGUSD 2
BTCUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD -1.3K
XAGUSD 310
BTCUSD 21
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 13K
XAGUSD 6.2K
BTCUSD 7.9K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +4 086.39 USD
Peor transacción: -5 858 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 37
Máximo de pérdidas consecutivas: 6
Beneficio máximo consecutivo: +5 879.10 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -27 138.15 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RockfortMarkets-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

根据条件下单的黄金策略，对了就止盈，错了就补单进行盈利出局。
No hay comentarios
2025.12.30 05:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 04:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 03:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 01:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 23:47
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 17:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 17:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
