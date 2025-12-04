シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / GoldBoss
Zhu He Li

GoldBoss

Zhu He Li
レビュー0件
6週間
0 / 0 USD
月額  50  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -2%
RockfortMarkets-Live
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
829
利益トレード:
671 (80.94%)
損失トレード:
158 (19.06%)
ベストトレード:
4 086.39 USD
最悪のトレード:
-5 857.56 USD
総利益:
56 773.99 USD (227 624 pips)
総損失:
-57 789.58 USD (200 933 pips)
最大連続の勝ち:
37 (5 879.10 USD)
最大連続利益:
5 879.10 USD (37)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
55.77%
最大入金額:
23.41%
最近のトレード:
17 分前
1週間当たりの取引:
62
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.04
長いトレード:
456 (55.01%)
短いトレード:
373 (44.99%)
プロフィットファクター:
0.98
期待されたペイオフ:
-1.23 USD
平均利益:
84.61 USD
平均損失:
-365.76 USD
最大連続の負け:
6 (-27 138.15 USD)
最大連続損失:
-27 138.15 USD (6)
月間成長:
-4.53%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
5 395.71 USD
最大の:
27 138.15 USD (22.29%)
比較ドローダウン:
残高による:
23.82% (27 138.15 USD)
エクイティによる:
68.08% (71 691.14 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 826
XAGUSD 2
BTCUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD -1.3K
XAGUSD 310
BTCUSD 21
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 13K
XAGUSD 6.2K
BTCUSD 7.9K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +4 086.39 USD
最悪のトレード: -5 858 USD
最大連続の勝ち: 37
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +5 879.10 USD
最大連続損失: -27 138.15 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RockfortMarkets-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

根据条件下单的黄金策略，对了就止盈，错了就补单进行盈利出局。
レビューなし
2025.12.30 05:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 04:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.30 03:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.23 15:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 01:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.22 23:47
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.12.04 17:52
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.04 17:52
Too frequent deals may negatively impact copying results
