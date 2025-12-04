- 成長
トレード:
829
利益トレード:
671 (80.94%)
損失トレード:
158 (19.06%)
ベストトレード:
4 086.39 USD
最悪のトレード:
-5 857.56 USD
総利益:
56 773.99 USD (227 624 pips)
総損失:
-57 789.58 USD (200 933 pips)
最大連続の勝ち:
37 (5 879.10 USD)
最大連続利益:
5 879.10 USD (37)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
55.77%
最大入金額:
23.41%
最近のトレード:
17 分前
1週間当たりの取引:
62
平均保有時間:
2 時間
リカバリーファクター:
-0.04
長いトレード:
456 (55.01%)
短いトレード:
373 (44.99%)
プロフィットファクター:
0.98
期待されたペイオフ:
-1.23 USD
平均利益:
84.61 USD
平均損失:
-365.76 USD
最大連続の負け:
6 (-27 138.15 USD)
最大連続損失:
-27 138.15 USD (6)
月間成長:
-4.53%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
5 395.71 USD
最大の:
27 138.15 USD (22.29%)
比較ドローダウン:
残高による:
23.82% (27 138.15 USD)
エクイティによる:
68.08% (71 691.14 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|826
|XAGUSD
|2
|BTCUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|-1.3K
|XAGUSD
|310
|BTCUSD
|21
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|13K
|XAGUSD
|6.2K
|BTCUSD
|7.9K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
根据条件下单的黄金策略，对了就止盈，错了就补单进行盈利出局。
レビューなし
