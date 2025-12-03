SinyallerBölümler
Park Donghyeon

Rapha lodestar

Park Donghyeon
0 inceleme
Güvenilirlik
4 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 39%
Innohedge-Server
1:300
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
183
Kârla kapanan işlemler:
102 (55.73%)
Zararla kapanan işlemler:
81 (44.26%)
En iyi işlem:
32.07 USD
En kötü işlem:
-10.00 USD
Brüt kâr:
923.91 USD (720 098 pips)
Brüt zarar:
-531.56 USD (338 868 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (73.80 USD)
Maksimum ardışık kâr:
115.35 USD (6)
Sharpe oranı:
0.22
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
2.32%
En son işlem:
3 dakika önce
Hafta başına işlemler:
17
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
7.16
Alış işlemleri:
96 (52.46%)
Satış işlemleri:
87 (47.54%)
Kâr faktörü:
1.74
Beklenen getiri:
2.14 USD
Ortalama kâr:
9.06 USD
Ortalama zarar:
-6.56 USD
Maksimum ardışık kayıp:
6 (-51.84 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-51.84 USD (6)
Aylık büyüme:
39.23%
Algo alım-satım:
95%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
54.83 USD (4.87%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.87% (54.83 USD)
Varlığa göre:
2.04% (28.41 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
NASDAQ 105
XAUUSD 45
GBPAUD 20
GBPUSD 11
EURUSD 2
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
NASDAQ 378
XAUUSD -68
GBPAUD 54
GBPUSD 29
EURUSD -1
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
NASDAQ 380K
XAUUSD -6.7K
GBPAUD 5.7K
GBPUSD 2.3K
EURUSD -67
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +32.07 USD
En kötü işlem: -10 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +73.80 USD
Maksimum ardışık zarar: -51.84 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Innohedge-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
2025.12.03 04:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.