Всего трейдов:
332
Прибыльных трейдов:
164 (49.39%)
Убыточных трейдов:
168 (50.60%)
Лучший трейд:
32.07 USD
Худший трейд:
-10.00 USD
Общая прибыль:
1 457.02 USD (1 169 985 pips)
Общий убыток:
-1 194.90 USD (880 470 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (73.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
115.35 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
15.05%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
40
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
1.10
Длинных трейдов:
183 (55.12%)
Коротких трейдов:
149 (44.88%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
0.79 USD
Средняя прибыль:
8.88 USD
Средний убыток:
-7.11 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-126.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-126.64 USD (17)
Прирост в месяц:
-7.98%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
238.31 USD (16.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.86% (238.31 USD)
По эквити:
18.02% (225.71 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|NASDAQ
|212
|XAUUSD
|74
|GBPAUD
|31
|GBPUSD
|13
|EURUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|NASDAQ
|280
|XAUUSD
|-119
|GBPAUD
|70
|GBPUSD
|32
|EURUSD
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|NASDAQ
|291K
|XAUUSD
|-12K
|GBPAUD
|8K
|GBPUSD
|2.6K
|EURUSD
|-67
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
Лучший трейд: +32.07 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 17
Макс. прибыль в серии: +73.80 USD
Макс. убыток в серии: -126.64 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Innohedge-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
