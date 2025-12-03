СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Rapha lodestar
Park Donghyeon

Rapha lodestar

Park Donghyeon
0 отзывов
Надежность
7 недель
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 26%
Innohedge-Server
1:300
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
332
Прибыльных трейдов:
164 (49.39%)
Убыточных трейдов:
168 (50.60%)
Лучший трейд:
32.07 USD
Худший трейд:
-10.00 USD
Общая прибыль:
1 457.02 USD (1 169 985 pips)
Общий убыток:
-1 194.90 USD (880 470 pips)
Макс. серия выигрышей:
8 (73.80 USD)
Макс. прибыль в серии:
115.35 USD (6)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
15.05%
Последний трейд:
18 часов
Трейдов в неделю:
40
Ср. время удержания:
7 часов
Фактор восстановления:
1.10
Длинных трейдов:
183 (55.12%)
Коротких трейдов:
149 (44.88%)
Профит фактор:
1.22
Мат. ожидание:
0.79 USD
Средняя прибыль:
8.88 USD
Средний убыток:
-7.11 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-126.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-126.64 USD (17)
Прирост в месяц:
-7.98%
Алготрейдинг:
96%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
238.31 USD (16.86%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
16.86% (238.31 USD)
По эквити:
18.02% (225.71 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
NASDAQ 212
XAUUSD 74
GBPAUD 31
GBPUSD 13
EURUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
NASDAQ 280
XAUUSD -119
GBPAUD 70
GBPUSD 32
EURUSD -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
NASDAQ 291K
XAUUSD -12K
GBPAUD 8K
GBPUSD 2.6K
EURUSD -67
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +32.07 USD
Худший трейд: -10 USD
Макс. серия выигрышей: 6
Макс. серия проигрышей: 17
Макс. прибыль в серии: +73.80 USD
Макс. убыток в серии: -126.64 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Innohedge-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.19 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 22:11
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 04:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
Rapha lodestar
30 USD в месяц
26%
0
0
USD
1.3K
USD
7
96%
332
49%
100%
1.21
0.79
USD
18%
1:300
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.