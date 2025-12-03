SegnaliSezioni
Park Donghyeon

Rapha lodestar

Park Donghyeon
0 recensioni
Affidabilità
4 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
0%
Innohedge-Server
1:300
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
182
Profit Trade:
101 (55.49%)
Loss Trade:
81 (44.51%)
Best Trade:
32.07 USD
Worst Trade:
-10.00 USD
Profitto lordo:
921.04 USD (719 811 pips)
Perdita lorda:
-531.56 USD (338 868 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (73.80 USD)
Massimo profitto consecutivo:
115.35 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.22
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
1.29%
Ultimo trade:
6 ore fa
Trade a settimana:
17
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
7.10
Long Trade:
95 (52.20%)
Short Trade:
87 (47.80%)
Fattore di profitto:
1.73
Profitto previsto:
2.14 USD
Profitto medio:
9.12 USD
Perdita media:
-6.56 USD
Massime perdite consecutive:
6 (-51.84 USD)
Massima perdita consecutiva:
-51.84 USD (6)
Crescita mensile:
38.95%
Algo trading:
95%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
54.83 USD (4.87%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
1.77% (24.53 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
NASDAQ 105
XAUUSD 44
GBPAUD 20
GBPUSD 11
EURUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
NASDAQ 378
XAUUSD -70
GBPAUD 54
GBPUSD 29
EURUSD -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
NASDAQ 380K
XAUUSD -7K
GBPAUD 5.7K
GBPUSD 2.3K
EURUSD -67
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +32.07 USD
Worst Trade: -10 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 6
Massimo profitto consecutivo: +73.80 USD
Massima perdita consecutiva: -51.84 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Innohedge-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.12.03 04:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
