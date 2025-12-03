- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
333
Negociações com lucro:
165 (49.54%)
Negociações com perda:
168 (50.45%)
Melhor negociação:
32.07 USD
Pior negociação:
-10.00 USD
Lucro bruto:
1 458.93 USD (1 170 175 pips)
Perda bruta:
-1 194.90 USD (880 470 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (73.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
115.35 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
15.05%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
1.11
Negociações longas:
184 (55.26%)
Negociações curtas:
149 (44.74%)
Fator de lucro:
1.22
Valor esperado:
0.79 USD
Lucro médio:
8.84 USD
Perda média:
-7.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-126.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-126.64 USD (17)
Crescimento mensal:
-8.10%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
238.31 USD (16.86%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.86% (238.31 USD)
Pelo Capital Líquido:
18.02% (225.71 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|NASDAQ
|212
|XAUUSD
|74
|GBPAUD
|31
|GBPUSD
|14
|EURUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|NASDAQ
|280
|XAUUSD
|-119
|GBPAUD
|70
|GBPUSD
|34
|EURUSD
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|NASDAQ
|291K
|XAUUSD
|-12K
|GBPAUD
|8K
|GBPUSD
|2.8K
|EURUSD
|-67
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +32.07 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 17
Máximo lucro consecutivo: +73.80 USD
Máxima perda consecutiva: -126.64 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Innohedge-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
26%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
8
96%
333
49%
100%
1.22
0.79
USD
USD
18%
1:300