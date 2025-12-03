SinaisSeções
Park Donghyeon

Rapha lodestar

Park Donghyeon
0 comentários
Confiabilidade
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 26%
Innohedge-Server
1:300
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
333
Negociações com lucro:
165 (49.54%)
Negociações com perda:
168 (50.45%)
Melhor negociação:
32.07 USD
Pior negociação:
-10.00 USD
Lucro bruto:
1 458.93 USD (1 170 175 pips)
Perda bruta:
-1 194.90 USD (880 470 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (73.80 USD)
Máximo lucro consecutivo:
115.35 USD (6)
Índice de Sharpe:
0.09
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
15.05%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
17
Tempo médio de espera:
7 horas
Fator de recuperação:
1.11
Negociações longas:
184 (55.26%)
Negociações curtas:
149 (44.74%)
Fator de lucro:
1.22
Valor esperado:
0.79 USD
Lucro médio:
8.84 USD
Perda média:
-7.11 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-126.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-126.64 USD (17)
Crescimento mensal:
-8.10%
Algotrading:
96%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
238.31 USD (16.86%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
16.86% (238.31 USD)
Pelo Capital Líquido:
18.02% (225.71 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
NASDAQ 212
XAUUSD 74
GBPAUD 31
GBPUSD 14
EURUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
NASDAQ 280
XAUUSD -119
GBPAUD 70
GBPUSD 34
EURUSD -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
NASDAQ 291K
XAUUSD -12K
GBPAUD 8K
GBPUSD 2.8K
EURUSD -67
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +32.07 USD
Pior negociação: -10 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 6
Máximo de perdas consecutivas: 17
Máximo lucro consecutivo: +73.80 USD
Máxima perda consecutiva: -126.64 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Innohedge-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.19 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 22:11
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 04:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Rapha lodestar
30 USD por mês
26%
0
0
USD
1.3K
USD
8
96%
333
49%
100%
1.22
0.79
USD
18%
1:300
Copiar

