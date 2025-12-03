SeñalesSecciones
Park Donghyeon

Rapha lodestar

Park Donghyeon
0 comentarios
Fiabilidad
8 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 26%
Innohedge-Server
1:300
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
333
Transacciones Rentables:
165 (49.54%)
Transacciones Irrentables:
168 (50.45%)
Mejor transacción:
32.07 USD
Peor transacción:
-10.00 USD
Beneficio Bruto:
1 458.93 USD (1 170 175 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 194.90 USD (880 470 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (73.80 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
115.35 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.09
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
15.05%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
17
Tiempo medio de espera:
7 horas
Factor de Recuperación:
1.11
Transacciones Largas:
184 (55.26%)
Transacciones Cortas:
149 (44.74%)
Factor de Beneficio:
1.22
Beneficio Esperado:
0.79 USD
Beneficio medio:
8.84 USD
Pérdidas medias:
-7.11 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
17 (-126.64 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-126.64 USD (17)
Crecimiento al mes:
-8.10%
Trading algorítmico:
96%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
238.31 USD (16.86%)
Reducción relativa:
De balance:
16.86% (238.31 USD)
De fondos:
18.02% (225.71 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
NASDAQ 212
XAUUSD 74
GBPAUD 31
GBPUSD 14
EURUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
NASDAQ 280
XAUUSD -119
GBPAUD 70
GBPUSD 34
EURUSD -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
NASDAQ 291K
XAUUSD -12K
GBPAUD 8K
GBPUSD 2.8K
EURUSD -67
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +32.07 USD
Peor transacción: -10 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 6
Máximo de pérdidas consecutivas: 17
Beneficio máximo consecutivo: +73.80 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -126.64 USD

2025.12.19 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 22:11
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 04:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
