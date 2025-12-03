- 成長
トレード:
333
利益トレード:
165 (49.54%)
損失トレード:
168 (50.45%)
ベストトレード:
32.07 USD
最悪のトレード:
-10.00 USD
総利益:
1 458.93 USD (1 170 175 pips)
総損失:
-1 194.90 USD (880 470 pips)
最大連続の勝ち:
8 (73.80 USD)
最大連続利益:
115.35 USD (6)
シャープレシオ:
0.09
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
15.05%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
17
平均保有時間:
7 時間
リカバリーファクター:
1.11
長いトレード:
184 (55.26%)
短いトレード:
149 (44.74%)
プロフィットファクター:
1.22
期待されたペイオフ:
0.79 USD
平均利益:
8.84 USD
平均損失:
-7.11 USD
最大連続の負け:
17 (-126.64 USD)
最大連続損失:
-126.64 USD (17)
月間成長:
-8.10%
アルゴリズム取引:
96%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
238.31 USD (16.86%)
比較ドローダウン:
残高による:
16.86% (238.31 USD)
エクイティによる:
18.02% (225.71 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|NASDAQ
|212
|XAUUSD
|74
|GBPAUD
|31
|GBPUSD
|14
|EURUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|NASDAQ
|280
|XAUUSD
|-119
|GBPAUD
|70
|GBPUSD
|34
|EURUSD
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|NASDAQ
|291K
|XAUUSD
|-12K
|GBPAUD
|8K
|GBPUSD
|2.8K
|EURUSD
|-67
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Innohedge-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
