SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Rapha lodestar
Park Donghyeon

Rapha lodestar

Park Donghyeon
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
8 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 26%
Innohedge-Server
1:300
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
338
Gewinntrades:
167 (49.40%)
Verlusttrades:
171 (50.59%)
Bester Trade:
32.07 USD
Schlechtester Trade:
-10.00 USD
Bruttoprofit:
1 468.48 USD (1 178 239 pips)
Bruttoverlust:
-1 206.58 USD (883 151 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
8 (73.80 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
115.35 USD (6)
Sharpe Ratio:
0.09
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
15.51%
Letzter Trade:
8 Minuten
Trades pro Woche:
21
Durchschn. Haltezeit:
7 Stunden
Erholungsfaktor:
1.10
Long-Positionen:
186 (55.03%)
Short-Positionen:
152 (44.97%)
Profit-Faktor:
1.22
Mathematische Gewinnerwartung:
0.77 USD
Durchschnittlicher Profit:
8.79 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.06 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-126.64 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-126.64 USD (17)
Wachstum pro Monat :
-10.65%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
238.31 USD (16.86%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
16.86% (238.31 USD)
Kapital:
18.02% (225.71 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
NASDAQ 215
XAUUSD 75
GBPAUD 31
GBPUSD 15
EURUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
NASDAQ 286
XAUUSD -129
GBPAUD 70
GBPUSD 36
EURUSD -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
NASDAQ 297K
XAUUSD -13K
GBPAUD 8K
GBPUSD 3K
EURUSD -67
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +32.07 USD
Schlechtester Trade: -10 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 6
Max. aufeinandergehende Verluste: 17
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +73.80 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -126.64 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Innohedge-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.19 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 22:11
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 04:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Rapha lodestar
30 USD pro Monat
26%
0
0
USD
1.3K
USD
8
97%
338
49%
100%
1.21
0.77
USD
18%
1:300
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.