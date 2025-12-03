信号部分
Park Donghyeon

Rapha lodestar

Park Donghyeon
可靠性
7
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 26%
Innohedge-Server
1:300
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
332
盈利交易:
164 (49.39%)
亏损交易:
168 (50.60%)
最好交易:
32.07 USD
最差交易:
-10.00 USD
毛利:
1 457.02 USD (1 169 985 pips)
毛利亏损:
-1 194.90 USD (880 470 pips)
最大连续赢利:
8 (73.80 USD)
最大连续盈利:
115.35 USD (6)
夏普比率:
0.09
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
15.05%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
7 小时
采收率:
1.10
长期交易:
183 (55.12%)
短期交易:
149 (44.88%)
利润因子:
1.22
预期回报:
0.79 USD
平均利润:
8.88 USD
平均损失:
-7.11 USD
最大连续失误:
17 (-126.64 USD)
最大连续亏损:
-126.64 USD (17)
每月增长:
-6.29%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
238.31 USD (16.86%)
相对跌幅:
结余:
16.86% (238.31 USD)
净值:
18.02% (225.71 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
NASDAQ 212
XAUUSD 74
GBPAUD 31
GBPUSD 13
EURUSD 2
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
NASDAQ 280
XAUUSD -119
GBPAUD 70
GBPUSD 32
EURUSD -1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
NASDAQ 291K
XAUUSD -12K
GBPAUD 8K
GBPUSD 2.6K
EURUSD -67
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +32.07 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 17
最大连续盈利: +73.80 USD
最大连续亏损: -126.64 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Innohedge-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.19 15:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.18 22:11
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.65% of days out of 43 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.03 04:58
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Rapha lodestar
每月30 USD
26%
0
0
USD
1.3K
USD
7
96%
332
49%
100%
1.21
0.79
USD
18%
1:300
