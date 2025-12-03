- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
332
盈利交易:
164 (49.39%)
亏损交易:
168 (50.60%)
最好交易:
32.07 USD
最差交易:
-10.00 USD
毛利:
1 457.02 USD (1 169 985 pips)
毛利亏损:
-1 194.90 USD (880 470 pips)
最大连续赢利:
8 (73.80 USD)
最大连续盈利:
115.35 USD (6)
夏普比率:
0.09
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
15.05%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
7 小时
采收率:
1.10
长期交易:
183 (55.12%)
短期交易:
149 (44.88%)
利润因子:
1.22
预期回报:
0.79 USD
平均利润:
8.88 USD
平均损失:
-7.11 USD
最大连续失误:
17 (-126.64 USD)
最大连续亏损:
-126.64 USD (17)
每月增长:
-6.29%
算法交易:
96%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
238.31 USD (16.86%)
相对跌幅:
结余:
16.86% (238.31 USD)
净值:
18.02% (225.71 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|NASDAQ
|212
|XAUUSD
|74
|GBPAUD
|31
|GBPUSD
|13
|EURUSD
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|NASDAQ
|280
|XAUUSD
|-119
|GBPAUD
|70
|GBPUSD
|32
|EURUSD
|-1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|NASDAQ
|291K
|XAUUSD
|-12K
|GBPAUD
|8K
|GBPUSD
|2.6K
|EURUSD
|-67
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +32.07 USD
最差交易: -10 USD
最大连续赢利: 6
最大连续失误: 17
最大连续盈利: +73.80 USD
最大连续亏损: -126.64 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Innohedge-Server 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
26%
0
0
USD
USD
1.3K
USD
USD
7
96%
332
49%
100%
1.21
0.79
USD
USD
18%
1:300