Ko-ji Ueyama

Cygnus GOLD

Ko-ji Ueyama
0 inceleme
Güvenilirlik
15 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
0%
XMTrading-MT5 2
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
69
Kârla kapanan işlemler:
38 (55.07%)
Zararla kapanan işlemler:
31 (44.93%)
En iyi işlem:
600.57 USD
En kötü işlem:
-173.53 USD
Brüt kâr:
3 895.50 USD (129 552 pips)
Brüt zarar:
-1 891.63 USD (38 366 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
8 (410.03 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 030.20 USD (7)
Sharpe oranı:
0.33
Alım-satım etkinliği:
100.00%
Maks. mevduat yükü:
4.64%
En son işlem:
4 saat önce
Hafta başına işlemler:
11
Ort. tutma süresi:
16 saat
Düzelme faktörü:
2.52
Alış işlemleri:
69 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
2.06
Beklenen getiri:
29.04 USD
Ortalama kâr:
102.51 USD
Ortalama zarar:
-61.02 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-584.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-584.42 USD (11)
Aylık büyüme:
42.04%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
89%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
795.21 USD (31.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD# 69
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD# 2K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD# 91K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +600.57 USD
En kötü işlem: -174 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +410.03 USD
Maksimum ardışık zarar: -584.42 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XMTrading-MT5 2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

İnceleme yok
