Ko-ji Ueyama

Cygnus GOLD

Ko-ji Ueyama
0 recensioni
Affidabilità
15 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
0%
XMTrading-MT5 2
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
69
Profit Trade:
38 (55.07%)
Loss Trade:
31 (44.93%)
Best Trade:
600.57 USD
Worst Trade:
-173.53 USD
Profitto lordo:
3 895.50 USD (129 552 pips)
Perdita lorda:
-1 891.63 USD (38 366 pips)
Vincite massime consecutive:
8 (410.03 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 030.20 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.33
Attività di trading:
100.00%
Massimo carico di deposito:
4.59%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
11
Tempo di attesa medio:
16 ore
Fattore di recupero:
2.52
Long Trade:
69 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
2.06
Profitto previsto:
29.04 USD
Profitto medio:
102.51 USD
Perdita media:
-61.02 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-584.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-584.42 USD (11)
Crescita mensile:
42.04%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
89%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
795.21 USD (31.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GOLD# 69
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GOLD# 2K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GOLD# 91K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +600.57 USD
Worst Trade: -174 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +410.03 USD
Massima perdita consecutiva: -584.42 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMTrading-MT5 2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

記録用
Non ci sono recensioni
