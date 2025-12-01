- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
100
盈利交易:
50 (50.00%)
亏损交易:
50 (50.00%)
最好交易:
824.64 USD
最差交易:
-216.00 USD
毛利:
8 538.48 USD (197 533 pips)
毛利亏损:
-3 787.51 USD (63 994 pips)
最大连续赢利:
8 (410.03 USD)
最大连续盈利:
2 040.88 USD (3)
夏普比率:
0.32
交易活动:
37.71%
最大入金加载:
6.87%
最近交易:
3 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
16 小时
采收率:
5.75
长期交易:
100 (100.00%)
短期交易:
0 (0.00%)
利润因子:
2.25
预期回报:
47.51 USD
平均利润:
170.77 USD
平均损失:
-75.75 USD
最大连续失误:
11 (-584.42 USD)
最大连续亏损:
-805.03 USD (7)
每月增长:
111.74%
年度预测:
1 355.79%
算法交易:
90%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
825.84 USD (23.52%)
相对跌幅:
结余:
31.96% (795.21 USD)
净值:
11.28% (302.80 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD#
|100
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD#
|4.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD#
|134K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMTrading-MT5 2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月999 USD
764%
0
0
USD
USD
5.4K
USD
USD
18
90%
100
50%
38%
2.25
47.51
USD
USD
32%
1:500