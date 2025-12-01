SeñalesSecciones
Ko-ji Ueyama

Cygnus GOLD

Ko-ji Ueyama
0 comentarios
Fiabilidad
18 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 764%
XMTrading-MT5 2
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
100
Transacciones Rentables:
50 (50.00%)
Transacciones Irrentables:
50 (50.00%)
Mejor transacción:
824.64 USD
Peor transacción:
-216.00 USD
Beneficio Bruto:
8 538.48 USD (197 533 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 787.51 USD (63 994 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
8 (410.03 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 040.88 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.32
Actividad comercial:
37.71%
Carga máxima del depósito:
6.87%
Último trade:
4 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
16 horas
Factor de Recuperación:
5.75
Transacciones Largas:
100 (100.00%)
Transacciones Cortas:
0 (0.00%)
Factor de Beneficio:
2.25
Beneficio Esperado:
47.51 USD
Beneficio medio:
170.77 USD
Pérdidas medias:
-75.75 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-584.42 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-805.03 USD (7)
Crecimiento al mes:
111.74%
Pronóstico anual:
1 355.79%
Trading algorítmico:
90%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
825.84 USD (23.52%)
Reducción relativa:
De balance:
31.96% (795.21 USD)
De fondos:
11.28% (302.80 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD# 100
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD# 4.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD# 134K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +824.64 USD
Peor transacción: -216 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 7
Beneficio máximo consecutivo: +410.03 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -584.42 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMTrading-MT5 2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

記録用
No hay comentarios
2025.12.22 23:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 02:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.21 19:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 17:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 15:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 15:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 22:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 14:02
2025.12.03 14:02
2025.12.03 13:06
2025.12.02 09:03
2025.12.02 09:03
2025.12.02 07:50
2025.12.02 02:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
