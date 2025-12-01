SinaisSeções
Ko-ji Ueyama

Cygnus GOLD

Ko-ji Ueyama
0 comentários
Confiabilidade
18 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2025 764%
XMTrading-MT5 2
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
100
Negociações com lucro:
50 (50.00%)
Negociações com perda:
50 (50.00%)
Melhor negociação:
824.64 USD
Pior negociação:
-216.00 USD
Lucro bruto:
8 538.48 USD (197 533 pips)
Perda bruta:
-3 787.51 USD (63 994 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (410.03 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 040.88 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.32
Atividade de negociação:
37.71%
Depósito máximo carregado:
6.87%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
5.75
Negociações longas:
100 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
2.25
Valor esperado:
47.51 USD
Lucro médio:
170.77 USD
Perda média:
-75.75 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-584.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-805.03 USD (7)
Crescimento mensal:
111.74%
Previsão anual:
1 355.79%
Algotrading:
90%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
825.84 USD (23.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
31.96% (795.21 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.28% (302.80 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD# 100
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
12 24 36 48 60 72 84 96
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD# 4.8K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD# 134K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +824.64 USD
Pior negociação: -216 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +410.03 USD
Máxima perda consecutiva: -584.42 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMTrading-MT5 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

記録用
Sem comentários
2025.12.22 23:47
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 02:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.21 19:20
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.12.12 17:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 15:32
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 15:35
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.05 22:00
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 14:02
No swaps are charged
2025.12.03 13:06
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 09:03
No swaps are charged
2025.12.02 07:50
No swaps are charged on the signal account
2025.12.02 02:09
Too much growth in the last month indicates a high risk
