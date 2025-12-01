- Crescimento
Negociações:
100
Negociações com lucro:
50 (50.00%)
Negociações com perda:
50 (50.00%)
Melhor negociação:
824.64 USD
Pior negociação:
-216.00 USD
Lucro bruto:
8 538.48 USD (197 533 pips)
Perda bruta:
-3 787.51 USD (63 994 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
8 (410.03 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 040.88 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.32
Atividade de negociação:
37.71%
Depósito máximo carregado:
6.87%
Último negócio:
5 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
16 horas
Fator de recuperação:
5.75
Negociações longas:
100 (100.00%)
Negociações curtas:
0 (0.00%)
Fator de lucro:
2.25
Valor esperado:
47.51 USD
Lucro médio:
170.77 USD
Perda média:
-75.75 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-584.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-805.03 USD (7)
Crescimento mensal:
111.74%
Previsão anual:
1 355.79%
Algotrading:
90%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
825.84 USD (23.52%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
31.96% (795.21 USD)
Pelo Capital Líquido:
11.28% (302.80 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD#
|100
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD#
|4.8K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD#
|134K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +824.64 USD
Pior negociação: -216 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 7
Máximo lucro consecutivo: +410.03 USD
Máxima perda consecutiva: -584.42 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMTrading-MT5 2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
