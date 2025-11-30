SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / FredyFlamengo0
Fredy Putra Pratama

FredyFlamengo0

Fredy Putra Pratama
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsSC-MT5-2
1:75
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
7 (58.33%)
Zararla kapanan işlemler:
5 (41.67%)
En iyi işlem:
1 003.14 USD
En kötü işlem:
-623.46 USD
Brüt kâr:
2 290.45 USD (41 349 pips)
Brüt zarar:
-1 307.84 USD (13 676 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
3 (1 282.18 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 282.18 USD (3)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
12
Ort. tutma süresi:
9 dakika
Düzelme faktörü:
0.98
Alış işlemleri:
8 (66.67%)
Satış işlemleri:
4 (33.33%)
Kâr faktörü:
1.75
Beklenen getiri:
81.88 USD
Ortalama kâr:
327.21 USD
Ortalama zarar:
-261.57 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-437.93 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-623.46 USD (1)
Aylık büyüme:
13.10%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
299.57 USD
Maksimum:
1 005.51 USD (12.25%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
BTCUSD 8
XAUUSD 4
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
1 2 3 4 5 6 7 8
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
BTCUSD 1.2K
XAUUSD -221
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
BTCUSD 28K
XAUUSD -315
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
10K 20K 30K 40K 50K 60K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 003.14 USD
En kötü işlem: -623 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +1 282.18 USD
Maksimum ardışık zarar: -437.93 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsSC-MT5-2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Earnex-Trade
0.00 × 41
easyMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
Exness-MT5Real3
0.88 × 17
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
ICMarketsEU-MT5-5
0.92 × 13
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3421
Exness-MT5Real8
1.28 × 452
ICMarketsAU-Live
1.40 × 234
Exness-MT5Real35
1.50 × 36
97 daha fazla...
İnceleme yok
2025.11.30 11:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 11:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
