- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
93
盈利交易:
65 (69.89%)
亏损交易:
28 (30.11%)
最好交易:
1 003.14 USD
最差交易:
-994.37 USD
毛利:
10 774.92 USD (317 679 pips)
毛利亏损:
-8 927.40 USD (326 971 pips)
最大连续赢利:
11 (1 719.06 USD)
最大连续盈利:
1 719.06 USD (11)
夏普比率:
0.09
交易活动:
0.69%
最大入金加载:
93.97%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
23
平均持有时间:
4 分钟
采收率:
0.83
长期交易:
46 (49.46%)
短期交易:
47 (50.54%)
利润因子:
1.21
预期回报:
19.87 USD
平均利润:
165.77 USD
平均损失:
-318.84 USD
最大连续失误:
2 (-1 156.89 USD)
最大连续亏损:
-1 156.89 USD (2)
每月增长:
24.63%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
299.57 USD
最大值:
2 231.02 USD (19.73%)
相对跌幅:
结余:
19.68% (2 225.03 USD)
净值:
6.16% (695.97 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|59
|XAUUSD
|34
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|BTCUSD
|594
|XAUUSD
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|BTCUSD
|-9.9K
|XAUUSD
|583
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 003.14 USD
最差交易: -994 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +1 719.06 USD
最大连续亏损: -1 156.89 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsSC-MT5-2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 70
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3421
|
Exness-MT5Real8
|1.31 × 452
|
ICMarketsAU-Live
|1.40 × 234
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月100 USD
25%
0
0
USD
USD
9.3K
USD
USD
5
100%
93
69%
1%
1.20
19.87
USD
USD
20%
1:200