Fredy Putra Pratama

FredyFlamengo0

Fredy Putra Pratama
0 comentarios
Fiabilidad
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD al mes
incremento desde 2025 27%
ICMarketsSC-MT5-2
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
95
Transacciones Rentables:
67 (70.52%)
Transacciones Irrentables:
28 (29.47%)
Mejor transacción:
1 003.14 USD
Peor transacción:
-994.37 USD
Beneficio Bruto:
10 969.85 USD (321 765 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 932.34 USD (326 971 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (1 719.06 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 719.06 USD (11)
Ratio de Sharpe:
0.10
Actividad comercial:
0.69%
Carga máxima del depósito:
93.97%
Último trade:
14 horas
Trades a la semana:
18
Tiempo medio de espera:
4 minutos
Factor de Recuperación:
0.91
Transacciones Largas:
48 (50.53%)
Transacciones Cortas:
47 (49.47%)
Factor de Beneficio:
1.23
Beneficio Esperado:
21.45 USD
Beneficio medio:
163.73 USD
Pérdidas medias:
-319.01 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
2 (-1 156.89 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 156.89 USD (2)
Crecimiento al mes:
27.17%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
299.57 USD
Máxima:
2 231.02 USD (19.73%)
Reducción relativa:
De balance:
19.68% (2 225.03 USD)
De fondos:
6.16% (695.97 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
BTCUSD 60
XAUUSD 35
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
BTCUSD 671
XAUUSD 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
BTCUSD -5.9K
XAUUSD 669
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 003.14 USD
Peor transacción: -994 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +1 719.06 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 156.89 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsSC-MT5-2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 71
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3421
Exness-MT5Real8
1.31 × 452
ICMarketsAU-Live
1.40 × 234
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
otros 98...
No hay comentarios
2025.12.19 14:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 14:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 15:05
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 15:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 14:24
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.13 14:56
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.12 07:13
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.07 15:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 14:12
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:1 - 1:75
2025.11.30 11:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 11:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
FredyFlamengo0
100 USD al mes
27%
0
0
USD
9.5K
USD
5
100%
95
70%
1%
1.22
21.45
USD
20%
1:200
Copiar

