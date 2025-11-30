SignaleKategorien
Fredy Putra Pratama

FredyFlamengo0

Fredy Putra Pratama
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 27%
ICMarketsSC-MT5-2
1:200
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
95
Gewinntrades:
67 (70.52%)
Verlusttrades:
28 (29.47%)
Bester Trade:
1 003.14 USD
Schlechtester Trade:
-994.37 USD
Bruttoprofit:
10 969.85 USD (321 765 pips)
Bruttoverlust:
-8 932.34 USD (326 971 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (1 719.06 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 719.06 USD (11)
Sharpe Ratio:
0.10
Trading-Aktivität:
0.69%
Max deposit load:
93.97%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
18
Durchschn. Haltezeit:
4 Minuten
Erholungsfaktor:
0.91
Long-Positionen:
48 (50.53%)
Short-Positionen:
47 (49.47%)
Profit-Faktor:
1.23
Mathematische Gewinnerwartung:
21.45 USD
Durchschnittlicher Profit:
163.73 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-319.01 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
2 (-1 156.89 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 156.89 USD (2)
Wachstum pro Monat :
27.17%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
299.57 USD
Maximaler:
2 231.02 USD (19.73%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
19.68% (2 225.03 USD)
Kapital:
6.16% (695.97 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
BTCUSD 60
XAUUSD 35
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
BTCUSD 671
XAUUSD 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
BTCUSD -5.9K
XAUUSD 669
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 003.14 USD
Schlechtester Trade: -994 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 719.06 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 156.89 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsSC-MT5-2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
Earnex-Trade
0.34 × 76
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3421
Exness-MT5Real8
1.28 × 452
ICMarketsAU-Live
1.40 × 234
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
noch 98 ...
Keine Bewertungen
2025.12.19 14:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 14:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 15:05
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 15:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 14:24
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.13 14:56
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.12 07:13
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.07 15:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 14:12
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:1 - 1:75
2025.11.30 11:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 11:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
