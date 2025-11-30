- Прирост
Всего трейдов:
93
Прибыльных трейдов:
65 (69.89%)
Убыточных трейдов:
28 (30.11%)
Лучший трейд:
1 003.14 USD
Худший трейд:
-994.37 USD
Общая прибыль:
10 774.92 USD (317 679 pips)
Общий убыток:
-8 927.40 USD (326 971 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (1 719.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 719.06 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
0.69%
Макс. загрузка депозита:
93.97%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
4 минуты
Фактор восстановления:
0.83
Длинных трейдов:
46 (49.46%)
Коротких трейдов:
47 (50.54%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
19.87 USD
Средняя прибыль:
165.77 USD
Средний убыток:
-318.84 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-1 156.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 156.89 USD (2)
Прирост в месяц:
24.63%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
299.57 USD
Максимальная:
2 231.02 USD (19.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.68% (2 225.03 USD)
По эквити:
6.16% (695.97 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|59
|XAUUSD
|34
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|BTCUSD
|594
|XAUUSD
|1.3K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|BTCUSD
|-9.9K
|XAUUSD
|583
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
Лучший трейд: +1 003.14 USD
Худший трейд: -994 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +1 719.06 USD
Макс. убыток в серии: -1 156.89 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 69
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3421
|
Exness-MT5Real8
|1.28 × 452
|
ICMarketsEU-MT5-5
|1.35 × 31
|
ICMarketsAU-Live
|1.40 × 234
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
Нет отзывов
