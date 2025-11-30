СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / FredyFlamengo0
Fredy Putra Pratama

FredyFlamengo0

Fredy Putra Pratama
0 отзывов
Надежность
5 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 25%
ICMarketsSC-MT5-2
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
93
Прибыльных трейдов:
65 (69.89%)
Убыточных трейдов:
28 (30.11%)
Лучший трейд:
1 003.14 USD
Худший трейд:
-994.37 USD
Общая прибыль:
10 774.92 USD (317 679 pips)
Общий убыток:
-8 927.40 USD (326 971 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (1 719.06 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 719.06 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
0.09
Торговая активность:
0.69%
Макс. загрузка депозита:
93.97%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
4 минуты
Фактор восстановления:
0.83
Длинных трейдов:
46 (49.46%)
Коротких трейдов:
47 (50.54%)
Профит фактор:
1.21
Мат. ожидание:
19.87 USD
Средняя прибыль:
165.77 USD
Средний убыток:
-318.84 USD
Макс. серия проигрышей:
2 (-1 156.89 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 156.89 USD (2)
Прирост в месяц:
24.63%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
299.57 USD
Максимальная:
2 231.02 USD (19.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.68% (2 225.03 USD)
По эквити:
6.16% (695.97 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
BTCUSD 59
XAUUSD 34
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
BTCUSD 594
XAUUSD 1.3K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
BTCUSD -9.9K
XAUUSD 583
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 003.14 USD
Худший трейд: -994 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +1 719.06 USD
Макс. убыток в серии: -1 156.89 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsSC-MT5-2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
VTMarkets-Live
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 69
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3421
Exness-MT5Real8
1.28 × 452
ICMarketsEU-MT5-5
1.35 × 31
ICMarketsAU-Live
1.40 × 234
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
еще 98...
Нет отзывов
2025.12.19 14:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 14:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 15:05
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 15:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 14:24
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.13 14:56
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.12 07:13
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.07 15:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 14:12
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:1 - 1:75
2025.11.30 11:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 11:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.