Fredy Putra Pratama

FredyFlamengo0

Fredy Putra Pratama
Confiabilidade
5 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2025 27%
ICMarketsSC-MT5-2
1:200
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
95
Negociações com lucro:
67 (70.52%)
Negociações com perda:
28 (29.47%)
Melhor negociação:
1 003.14 USD
Pior negociação:
-994.37 USD
Lucro bruto:
10 969.85 USD (321 765 pips)
Perda bruta:
-8 932.34 USD (326 971 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (1 719.06 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 719.06 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
0.69%
Depósito máximo carregado:
93.97%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
4 minutos
Fator de recuperação:
0.91
Negociações longas:
48 (50.53%)
Negociações curtas:
47 (49.47%)
Fator de lucro:
1.23
Valor esperado:
21.45 USD
Lucro médio:
163.73 USD
Perda média:
-319.01 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-1 156.89 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 156.89 USD (2)
Crescimento mensal:
27.17%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
299.57 USD
Máximo:
2 231.02 USD (19.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.68% (2 225.03 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.16% (695.97 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
BTCUSD 60
XAUUSD 35
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
BTCUSD 671
XAUUSD 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
BTCUSD -5.9K
XAUUSD 669
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 003.14 USD
Pior negociação: -994 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +1 719.06 USD
Máxima perda consecutiva: -1 156.89 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 71
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3421
Exness-MT5Real8
1.31 × 452
ICMarketsAU-Live
1.40 × 234
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
98 mais ...
Sem comentários
2025.12.19 14:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 14:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 15:05
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 15:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 14:24
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.13 14:56
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.12 07:13
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.07 15:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 14:12
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:1 - 1:75
2025.11.30 11:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 11:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
