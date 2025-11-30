- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
95
Negociações com lucro:
67 (70.52%)
Negociações com perda:
28 (29.47%)
Melhor negociação:
1 003.14 USD
Pior negociação:
-994.37 USD
Lucro bruto:
10 969.85 USD (321 765 pips)
Perda bruta:
-8 932.34 USD (326 971 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (1 719.06 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 719.06 USD (11)
Índice de Sharpe:
0.10
Atividade de negociação:
0.69%
Depósito máximo carregado:
93.97%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
18
Tempo médio de espera:
4 minutos
Fator de recuperação:
0.91
Negociações longas:
48 (50.53%)
Negociações curtas:
47 (49.47%)
Fator de lucro:
1.23
Valor esperado:
21.45 USD
Lucro médio:
163.73 USD
Perda média:
-319.01 USD
Máximo de perdas consecutivas:
2 (-1 156.89 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 156.89 USD (2)
Crescimento mensal:
27.17%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
299.57 USD
Máximo:
2 231.02 USD (19.73%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.68% (2 225.03 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.16% (695.97 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|60
|XAUUSD
|35
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|BTCUSD
|671
|XAUUSD
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|BTCUSD
|-5.9K
|XAUUSD
|669
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 003.14 USD
Pior negociação: -994 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +1 719.06 USD
Máxima perda consecutiva: -1 156.89 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsSC-MT5-2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 71
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3421
|
Exness-MT5Real8
|1.31 × 452
|
ICMarketsAU-Live
|1.40 × 234
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
98 mais ...Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
100 USD por mês
27%
0
0
USD
USD
9.5K
USD
USD
5
100%
95
70%
1%
1.22
21.45
USD
USD
20%
1:200