- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
95
利益トレード:
67 (70.52%)
損失トレード:
28 (29.47%)
ベストトレード:
1 003.14 USD
最悪のトレード:
-994.37 USD
総利益:
10 969.85 USD (321 765 pips)
総損失:
-8 932.34 USD (326 971 pips)
最大連続の勝ち:
11 (1 719.06 USD)
最大連続利益:
1 719.06 USD (11)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
0.69%
最大入金額:
93.97%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
4 分
リカバリーファクター:
0.91
長いトレード:
48 (50.53%)
短いトレード:
47 (49.47%)
プロフィットファクター:
1.23
期待されたペイオフ:
21.45 USD
平均利益:
163.73 USD
平均損失:
-319.01 USD
最大連続の負け:
2 (-1 156.89 USD)
最大連続損失:
-1 156.89 USD (2)
月間成長:
27.17%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
299.57 USD
最大の:
2 231.02 USD (19.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.68% (2 225.03 USD)
エクイティによる:
6.16% (695.97 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|BTCUSD
|60
|XAUUSD
|35
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|BTCUSD
|671
|XAUUSD
|1.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|BTCUSD
|-5.9K
|XAUUSD
|669
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 003.14 USD
最悪のトレード: -994 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +1 719.06 USD
最大連続損失: -1 156.89 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
VTMarkets-Live
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real29
|0.00 × 1
|
Earnex-Trade
|0.00 × 71
|
VantageInternational-Live 5
|0.00 × 7
|
Exness-MT5Real26
|0.00 × 14
|
Exness-MT5Real10
|0.00 × 3
|
ICMarketsEU-MT5-4
|0.00 × 1
|
VantageInternational-Live 6
|0.00 × 1
|
easyMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 1
|
XBTFX-MetaTrader5
|0.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-2
|0.00 × 1
|
EverestCM-Live
|0.00 × 1
|
BlueberryMarkets-Demo
|0.00 × 4
|
KuberaCapitalMarkets-Server
|0.14 × 688
|
Eightcap-Live
|0.89 × 55
|
Exness-MT5Real2
|0.90 × 10
|
FusionMarkets-Demo
|1.00 × 1
|
PrimeCodex-MT5
|1.05 × 20
|
ICMarketsSC-MT5
|1.07 × 3421
|
Exness-MT5Real8
|1.31 × 452
|
ICMarketsAU-Live
|1.40 × 234
|
BlueberryMarkets-Live
|1.74 × 217
|
Exness-MT5Real9
|1.79 × 39
|
FXPIG-Server
|1.87 × 47
98 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
100 USD/月
27%
0
0
USD
USD
9.5K
USD
USD
5
100%
95
70%
1%
1.22
21.45
USD
USD
20%
1:200