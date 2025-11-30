シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / FredyFlamengo0
Fredy Putra Pratama

FredyFlamengo0

Fredy Putra Pratama
レビュー0件
信頼性
5週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 27%
ICMarketsSC-MT5-2
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
95
利益トレード:
67 (70.52%)
損失トレード:
28 (29.47%)
ベストトレード:
1 003.14 USD
最悪のトレード:
-994.37 USD
総利益:
10 969.85 USD (321 765 pips)
総損失:
-8 932.34 USD (326 971 pips)
最大連続の勝ち:
11 (1 719.06 USD)
最大連続利益:
1 719.06 USD (11)
シャープレシオ:
0.10
取引アクティビティ:
0.69%
最大入金額:
93.97%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
18
平均保有時間:
4 分
リカバリーファクター:
0.91
長いトレード:
48 (50.53%)
短いトレード:
47 (49.47%)
プロフィットファクター:
1.23
期待されたペイオフ:
21.45 USD
平均利益:
163.73 USD
平均損失:
-319.01 USD
最大連続の負け:
2 (-1 156.89 USD)
最大連続損失:
-1 156.89 USD (2)
月間成長:
27.17%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
299.57 USD
最大の:
2 231.02 USD (19.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.68% (2 225.03 USD)
エクイティによる:
6.16% (695.97 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
BTCUSD 60
XAUUSD 35
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
BTCUSD 671
XAUUSD 1.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
BTCUSD -5.9K
XAUUSD 669
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 003.14 USD
最悪のトレード: -994 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +1 719.06 USD
最大連続損失: -1 156.89 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsSC-MT5-2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

VTMarkets-Live
0.00 × 1
Exness-MT5Real29
0.00 × 1
Earnex-Trade
0.00 × 71
VantageInternational-Live 5
0.00 × 7
Exness-MT5Real26
0.00 × 14
Exness-MT5Real10
0.00 × 3
ICMarketsEU-MT5-4
0.00 × 1
VantageInternational-Live 6
0.00 × 1
easyMarkets-Live
0.00 × 1
ICTrading-MT5-4
0.00 × 1
XBTFX-MetaTrader5
0.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-2
0.00 × 1
EverestCM-Live
0.00 × 1
BlueberryMarkets-Demo
0.00 × 4
KuberaCapitalMarkets-Server
0.14 × 688
Eightcap-Live
0.89 × 55
Exness-MT5Real2
0.90 × 10
FusionMarkets-Demo
1.00 × 1
PrimeCodex-MT5
1.05 × 20
ICMarketsSC-MT5
1.07 × 3421
Exness-MT5Real8
1.31 × 452
ICMarketsAU-Live
1.40 × 234
BlueberryMarkets-Live
1.74 × 217
Exness-MT5Real9
1.79 × 39
FXPIG-Server
1.87 × 47
98 より多く...
レビューなし
2025.12.19 14:29
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 14:29
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 15:05
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.18 15:05
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.16 14:24
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.13 14:56
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.12 07:13
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.07 15:08
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 14:12
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:1 - 1:75
2025.11.30 11:00
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 11:00
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

